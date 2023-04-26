В Туле издан буклет с детскими рисунками, посвященными Севастополю

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев передал председателю Законодательного Собрания города Севастополя Владимиру Немцеву буклет с работами юных художников из Тулы.

В конце марта в Туле подвели итоги регионального этапа выставки детских рисунков «Поздравь Севастополь», инициированной Законодательным Собранием Севастополя.

Выставка посвящена 240-летию города. В ней приняли участие около шестидесяти воспитанников Тульской детской художественной школы имени Василия Поленова. Это картины, выполненные маслом или акрилом, компьютерная графика и даже батик в разнообразных жанрах: пейзажи, сюжетные картины, плакаты. Все работы юных туляков отправили в Севастополь.

Всего же в выставке «Поздравь Севастополь» участвуют работы юных художников из 28 регионов Российской Федерации в возрасте от 8 до 15 лет. В Законодательное Собрание города уже поступили больше тысячи работ из 24 регионов. Лучшие рисунки войдут в выставочную экспозицию, которая будет размещена на нескольких городских площадках.

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По инициативе Николая Воробьева был выпущен буклет, в котором представлены работы тульских детей, посвященные Севастополю.

В рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации Николай Воробьев пообщался с коллегой из Севастополя и передал ему буклет с рисунками тульских детей.

– От всех севастопольцев благодарю ребят и преподавателей, чьи воспитанники приняли участие в подготовке выставки, – сказал Владимир Немцев. – Особенно приятно, что в Туле провели региональный этап. Все рисунки замечательные. Видно, что дети погружены в историю нашего города, традиции. Работы написаны с большой любовью, на них изображены знаковые, важные для каждого севастопольца и, наверное, всех россиян места.

Буклеты также переданы членам комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов Российской Федерации в правовую систему Российской Федерации.