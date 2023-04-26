27 апреля в Туле без электричества останутся жители поселков Хомякоо и Скуратово, а также Центрального округа
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, света не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 15:00 - Новомосковское ш., 38, 46;
с 9:00 до 16:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 8-г;
с 9:00 до 17:00 - п. Н-Скуратово, 95-а, 99-а, 100-б, 105-б, 95-б, 113-а, 134-а, 134-б, 136-а, 133-а, 124-а, 126-а, 128-а, 129-а, 134-в, 89-а, 101-б, 44-а, 42/1, 34-а, 32-а, 25-б, 20-а, 20-б, 17-а, 42-а, 15-27, 29-35, 37, 39-42, 44, 45, 49, 88-97, 110-124, 105, 107, 108, 126-135; д. Тихвинка: Трудовой пр-зд, 3; ул. Гагарина, 2, 4, 6.