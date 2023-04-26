Есть такая профессия - Родину защищать!

С начала специальнгой военной операции активность туляков значительно возросла. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Защищать Родину - безусловно, одна из самых главных, почетных и мужественных профессий. Наша страна всегда гордилась своими воинами-защитниками. Испокон веков ни один враг не смог сломить и победить Россию. Всегда на ее защиту вставали мужественные, смелые и доблестные сыны Отчизны. И в наши дни, когда на новых российских территориях проходит специальная военная операция, ежедневно находятся люди, готовые бороться за правое дело с оружием руках.

В минувший понедельник, 24 апреля, очередная группа туляков убыла из военного комиссариата. Проводить своих мужей и сыновей пришли близкие и родственники. Прощание получилось кратким — после быстрого построения и инструктажа 14 защитников погрузились в микроавтобус и отправились в расположение воинской части в Волгоградской области, где им в течение месяца предстоит пройти боевое слаживание.

- С начала специальной военной операции активность туляков значительно возросла, - отметил начальник пункта по отбору для службы по контракту, старший лейтенант Константин Анисимов. - Русский народ всегда отличался патриотизмом, готовностью прийти на помощь соотечественникам, братским народам. К тому же в нашем регионе ведется большая работа по поддержке военнослужащих, которые заключают контракт для участия в СВО, членов их семей. Существует большой перечень льгот. Поэтому активность проявляется во всех муниципалитетах практически на равном уровне. Очень много обращается женщин.

Начальник пункта по отбору для службы по контракту, старший лейтенант Константин Анисимов Фото: Игорь КОПЫТОВ

На сегодня средний возраст, заключающих контракты, 30-45 лет. Теперь подобная возможность появилась даже у новобранцев. Так что в целом возрастные рамки практически не ограничены — от 18 и до 60 лет. Все зависит от востребованности воинской специальности. Круг профессиональных навыков, который сейчас необходим, очень широк. Не хватает водителей, медиков и снайперов. Если же у человека есть, например, навыки работы с компьютером, мы его направляем на управление беспилотными летательными аппаратами.

Сами туляки настроены оптимистично.

Андрей Мельников Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Я уже служил после армии по контракту на Северном Кавказе, - говорит Андрей Мельников. - Думаю, мои военные навыки сейчас больше нужны стране, нежели гражданские. Решение участвовать в СВО пришло не сразу, я подошел к нему взвешенно. Мне 44 года. Семья мой шаг восприняла неоднозначно - старший сын понял меня, а вот младшие не хотели отпускать. Но ведь, в конечном итоге, не пойду я, значит кто-то моложе с гораздо меньшим опытом окажется в бою. А сейчас на южных рубежах нашей многонациональной Родины нужны хорошо подготовленные военные специалисты.

Сергей Новиков Фото: Игорь КОПЫТОВ

- По воинской специальности я механик-водитель, - рассказывает Сергей Новиков. - Так что и там буду за рулем — привычно. Почему отправляюсь в зону проведения СВО? Ну, а кто, кроме нас, будет свою Россию, Родину защищать? У меня двое детей. И хочется, чтобы у них было мирное небо над головой.

Денис Варакор Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Я тоже после срочной службы уже служил по контракту, - признается Денис Варакор. - Гражданская моя профессия — стропальщик, а военная — командир отделения, начальник радиостанции. Так что в зоне СВО буду связистом. Мне кажется, сейчас мы все прекрасно понимаем, что наступила пора отстаивать наши российские территории, как это не раз делали наши деды и прадеды. У меня ребенок маленький — пусть он вырастет в мирное время.