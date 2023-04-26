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Общество26 апреля 2023 9:52

В Туле утвержден новый состав общественного совета города

В среду, 26 апреля, прошло 48-е очередное заседание Тульской городской Думы. Один из вопросов, вынесенных на рассмотрение, - утверждение состава общественного совета муниципального образования город Тула
Источник:kp.ru
26 апреля прошло 48-е очередное заседание Тульской городской Думы

26 апреля прошло 48-е очередное заседание Тульской городской Думы

Срок полномочий ныне действующего созыва истекает после трех лет работы. Новый общественный совет, как и ранее, сформирован на паритетных началах: по восемь представителей от Общественной палаты Тульской области, Тульской городской Думы и администрации города.

– В новый состав совета вошли жители, имеющие авторитет в различных профессиональных сферах, представители общественности, некоммерческих организаций. Все они пользуются заслуженным уважением туляков. Многие уже зарекомендовали себя в составах первого и второго советов. Сегодня на общественников возложена большая ответственность. Они являются связующим звеном между жителями и органами местного самоуправления, способствуют формированию и развитию гражданского самосознания. Благодарю за активность, неравнодушие и добросовестную работу членов предыдущего общественного совета и поздравляю с избранием новых представителей совещательного органа. Уверена, ваша деятельность будет направлена на интересы жителей областного центра, – прокомментировала Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева

Депутаты поддержали данное решение. В новый состав общественного совета вошли 24 человека: по 8 представителей от Общественной палаты Тульской области, Тульской городской Думы и администрации города Тулы.

В ходе очередного заседания депутаты поддержали ряд вопросов, касающихся внесения изменений в Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства», «О муниципальном жилищном контроле», «О муниципальном земельном контроле».

В ходе заседания утвержден состав общественного совета муниципального образования город Тула

В ходе заседания утвержден состав общественного совета муниципального образования город Тула

Данные поправки являются логическим продолжением приведения нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством.

Проекты предусматривают правовое регулирование деятельности управления по административно-техническому надзору администрации Тулы, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в данных сферах. Утверждены индикаторы риска нарушения обязательных требований. Это сделано для того, чтобы своевременно предупреждать и выявлять нарушения. Вводится такой способ контроля, как рейдовый осмотр, при котором проводится мониторинг ряда объектов в квартале.

– От эффективности муниципального контроля во многом зависит качество жизни и комфорт туляков, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Цель изменений – актуализация Положений о муниципальном контроле. Акцент делается на профилактику и предупреждение правонарушений в данных сферах. Думаю, что введение рейдовых осмотров повысит результативность контрольных мероприятий.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева

Также депутаты поддержали проект решения о передаче в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения Тульской региональной общественной организации «Спортивный клуб единоборств и боевых искусств Михаила Илюхина».

Дети и взрослые занимаются здесь самбо, борьбой, карате, кикбоксингом, боксом, джиу-джитсу и дзюдо. Помещение предоставлено организации для проведения учебно-тренировочного процесса сроком на десять лет.

Поддержан проект решения о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения Тульской региональной общественной организации «Спортивный клуб единоборств и боевых искусств Михаила Илюхина»

Поддержан проект решения о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения Тульской региональной общественной организации «Спортивный клуб единоборств и боевых искусств Михаила Илюхина»

– Органы местного самоуправления уделяют большое внимание развитию спорта. Важно, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, занималась физической культурой. С деятельностью данного спортклуба депутаты Тульской городской Думы знакомы давно. Михаил Илюхин – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, известный в спортивных кругах человек. За многие годы никаких нареканий по содержанию и использованию муниципального имущества организацией не возникало. Поэтому депутаты единогласно поддержали решение предоставить спортклубу помещение в безвозмездное пользование, – отметил заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов

Напомним, на прошлой неделе в ходе заседаний постоянных комиссий Тульской городской Думы депутаты отложили вопрос о передаче в безвозмездное пользование помещения Тульской областной общественной организации «Спортивный клуб «Левша» до проведения выездной проверки использования помещения.

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