В Туле утвержден новый состав общественного совета города

26 апреля прошло 48-е очередное заседание Тульской городской Думы

Срок полномочий ныне действующего созыва истекает после трех лет работы. Новый общественный совет, как и ранее, сформирован на паритетных началах: по восемь представителей от Общественной палаты Тульской области, Тульской городской Думы и администрации города.

– В новый состав совета вошли жители, имеющие авторитет в различных профессиональных сферах, представители общественности, некоммерческих организаций. Все они пользуются заслуженным уважением туляков. Многие уже зарекомендовали себя в составах первого и второго советов. Сегодня на общественников возложена большая ответственность. Они являются связующим звеном между жителями и органами местного самоуправления, способствуют формированию и развитию гражданского самосознания. Благодарю за активность, неравнодушие и добросовестную работу членов предыдущего общественного совета и поздравляю с избранием новых представителей совещательного органа. Уверена, ваша деятельность будет направлена на интересы жителей областного центра, – прокомментировала Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева

Депутаты поддержали данное решение. В новый состав общественного совета вошли 24 человека: по 8 представителей от Общественной палаты Тульской области, Тульской городской Думы и администрации города Тулы.

В ходе очередного заседания депутаты поддержали ряд вопросов, касающихся внесения изменений в Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства», «О муниципальном жилищном контроле», «О муниципальном земельном контроле».

В ходе заседания утвержден состав общественного совета муниципального образования город Тула

Данные поправки являются логическим продолжением приведения нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством.

Проекты предусматривают правовое регулирование деятельности управления по административно-техническому надзору администрации Тулы, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в данных сферах. Утверждены индикаторы риска нарушения обязательных требований. Это сделано для того, чтобы своевременно предупреждать и выявлять нарушения. Вводится такой способ контроля, как рейдовый осмотр, при котором проводится мониторинг ряда объектов в квартале.

– От эффективности муниципального контроля во многом зависит качество жизни и комфорт туляков, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Цель изменений – актуализация Положений о муниципальном контроле. Акцент делается на профилактику и предупреждение правонарушений в данных сферах. Думаю, что введение рейдовых осмотров повысит результативность контрольных мероприятий.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева

Также депутаты поддержали проект решения о передаче в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения Тульской региональной общественной организации «Спортивный клуб единоборств и боевых искусств Михаила Илюхина».

Дети и взрослые занимаются здесь самбо, борьбой, карате, кикбоксингом, боксом, джиу-джитсу и дзюдо. Помещение предоставлено организации для проведения учебно-тренировочного процесса сроком на десять лет.

Поддержан проект решения о передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения Тульской региональной общественной организации «Спортивный клуб единоборств и боевых искусств Михаила Илюхина»

– Органы местного самоуправления уделяют большое внимание развитию спорта. Важно, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, занималась физической культурой. С деятельностью данного спортклуба депутаты Тульской городской Думы знакомы давно. Михаил Илюхин – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, известный в спортивных кругах человек. За многие годы никаких нареканий по содержанию и использованию муниципального имущества организацией не возникало. Поэтому депутаты единогласно поддержали решение предоставить спортклубу помещение в безвозмездное пользование, – отметил заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов

Напомним, на прошлой неделе в ходе заседаний постоянных комиссий Тульской городской Думы депутаты отложили вопрос о передаче в безвозмездное пользование помещения Тульской областной общественной организации «Спортивный клуб «Левша» до проведения выездной проверки использования помещения.