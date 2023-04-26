Стоматологи, которых советуют

Всему виной заблуждения о лечении зубов в детском возрасте. Развеять их нам помогут наши консультанты врачи-специалисты ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» филиал N9 - Центра детской стоматологии и ортодонтии Анастасия Щепакина и Бесорион Цивцивадзе.

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Молочные зубы не нужно лечить, всё равно выпадут

Это не так. Кариес необходимо лечить. Всегда. Процедура это безболезненная и быстрая, но только в том случае, если не откладывать лечение кариеса у детей. Несвоевременное лечение молочных зубов сильно повышают риск удаления молочного зуба. А если ребенок преждевременно лишится молочных зубов, то в дальнейшем возможны проблемы с формированием правильного прикуса, зубы могут сдвигаться и расти неправильно. Это значит, что когда через несколько лет подойдет время прорезывания постоянного зуба, ему уже не останется места в челюсти.

Первый визит к стоматологу надо начинать с момента появления первого зубика. У нас осуществляется прием детей от 0 до 18 лет. И важно помнить, что стоматолога нужно посещать 2 раза в год.

Наши возможности

В Центре детской стоматологии и ортодонтии есть возможность получить широкий спектр стоматологических услуг. Мы оказываем плановую стоматологическую помощь и помощь в неотложной форме, проводим профилактические мероприятия и уроки здоровья в школах, детских садах. Разъясняем родителям правила ухода за полостью рта у детей: как выбрать пасту, щетку, как правильно чистить зубы. Работаем со всеми стоматологическими проблемами, которые могут возникнуть у детей. Современное рентгенологическое оборудование помогает провести качественную диагностику стоматологических заболеваний. При лечении стоматологических заболеваний широко применяются различные методы физиотерапии, особенно эффективно физиолечение для профилактики кариеса (электрофорез с фтором и кальцием для укрепления эмали зубов). Подросткам проводится аутофлоресцентная стоматоскопия для выявления злокачественных образований в полости рта.

Терапевтическое и хирургическое лечение стоматологических заболеваний детям в нашем Центре проводится с использованием современных технологий и методик. Применение эндомоторов, апекс-локаторов для эндодонтического лечения зубов у детей, ультразвуковых аппаратов для снятия зубных отложений, современных пломбировочных материалов позволяет обеспечивать максимальный комфорт для маленьких пациентов и оказывать стоматологическую помощь быстро и качественно. Так как детский организм отличается от взрослого, методы лечения и дозы препаратов подбираются индивидуально каждому малышу согласно его возрастной группе.

В Центре детской стоматологии и ортодонтии оказывают стоматологическое лечение детям и подросткам:

- Профилактика кариеса (запечатывание фисур на жевательных зубах, фторирование);

- Лечение молочных и постоянных зубов у детей;

- Удаление зубов (если лечить зуб уже невозможно или когда постоянные зубы уже начинают прорезываться, а молочные еще не выпали);

- Исправление прикуса с помощью современных ортодонтических конструкций;

- Хирургическая и лазерная коррекция уздечки языка и уздечки губы у детей.

И стоматолог и психолог

У врача- стоматолога, а особенно детского, сразу две специальности. Он еще и психолог – как для детей, так и для родителей. Важно не просто уговорить ребенка сесть в кресло и открыть рот. Нужно сформировать у него положительный опыт, настроить на последующие визиты. В игровой форме стараемся все объяснить, рассказать, чтобы малыш не боялся. Лечение детей всегда проводится в присутствии родителей. Это не только успокаивает малыша, но и дает возможность маме или папе задатьвопросы доктору и сразу получить консультацию.

Раз, два и не больно

Сейчас многие говорят о седации или общем наркозе во время лечения зубов.

- В настоящее время все манипуляции в стоматологии, а особенно в детской, обязательно проводятся с обезболиванием. Малыш должен быть спокоен во время лечения и полностью доверять доктору. Арсенал современных препаратов местной анестезии и индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет в подавляющем большинстве случаев обойтись без наркоза и седации. Для детей мы используем широкую линейку местных анестетиков: у нас есть и специальный обезболивающий гель с различными вкусами, и аэрозольные спреи, и инъекционные препараты.

По медицинским показаниям иногда приходится применять лечение зубов у детей под наркозом. Это проводится в рамках программы ОМС в условиях стационара, где соблюдены все факторы безопасности манипуляции.

Нюансы хирургического приема

Бесорион Леванович не только имеет медицинское образование, но и окончил Российский государственный гуманитарный университет институт психологии имени Л. С. Выготского.

- Стоматолог, впрочем, как и любой другой врач должен быть хорошим психологом. Эти две науки, на мой взгляд, теснейшим образом связаны между собой.

Наиболее распространенной манипуляцией в моей практике является операция удаления зуба, которая проводится под местным обезболиванием. Преимуществом такой тактики является устранение болевых ощущений без выключения сознания ребенка. В нашей поликлинике мы используем одноразовые безопасные карпульные системы. Обезболивание в детской стоматологии имеет свою специфику. Чтобы и сама инъекция была безболезненной, место вкола иглы смазывается анестетиком в виде геля, который к тому же имеет приятный вкус (малины, клубники, вишни).

Проводя стоматологические вмешательства у детей, нужно учитывать особенности как анатомического строения челюстно-лицевой области, так и психики ребенка. Поэтому в стоматологии очень важен психологический аспект подготовки ребенка к вмешательству. Я бы сказал, что это 70% успеха.

Психоэмоциональное напряжение и страх перед стоматологическим вмешательством испытывают все пациенты, тем более дети. У ребенка устойчивая память на боль с трехлетнего возраста. Тот факт, что очень часто ребенок идет к стоматологу уже с чувством страха, значительно затрудняет дальнейшее общение врача с ним. Поэтому очень большую роль в подготовке ребенка к приему у стоматолога играют родители. Они должны объяснить цель посещения врача, по возможности подробнее рассказать о возможных этапах обследования, объяснить, что врач хочет помочь, вылечить.

Дома можно поиграть в стоматолога. Родители могут взять ложечку попросить ребенка открыть рот, посчитать зубки, объяснить, что врач будет делать похожие вещи. Ни в коем случае нельзя дома пугать детей врачами.

Врачи стоматологи до начала лечения стараются добиться доверия маленького пациента. В зависимости от выраженности страха, особенностей личности, темперамента и характера ребенка врач должен найти индивидуальный подход к каждому. Для некоторых детей вполне достаточно спокойной беседы, качественной анестезии и все. Для детей аутичной и гиперактивной групп сначала необходимо отвлечь от проблемы, создать внешние условия эмоционального покоя, необходимо понимать специфику психики детей. По поведению ребенка можно судить о его готовности к лечению. Если ребенок хорошо идет на контакт, отвечает на заданные вопросы, самостоятельно садиться в кресло, выполняет просьбы врача при обследовании, то с такими детьми проблем не возникает.

На приеме я всегда знакомлюсь с ребенком, завязываю беседу, использую элементы игры, определяю, насколько он готов к сотрудничеству и дальнейшим моим действиям. Многие дети, с которыми общаешься как со взрослыми, вовлекаются в процесс лечения и сами стараются помочь врачу: открывают рот, чтобы было лучше видно, спокойно сидят в кресле, правильно держат голову.

Бывают, конечно, редкие случаи, когда приходиться направлять ребенка для хирургического вмешательства под наркозом в стационар, из-за панического страха перед процедурой, но это скорее исключения из правил.

Записаться на приём в центр детской стоматологии и ортодонтии филиал N9 на Болдина по телефону: +7 (953) 180-98-30.

https://tosp-tula.ru/

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