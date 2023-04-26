В центре Тулы изменится платное парковочное пространство Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В среду, 26 апреля, на 48-м очередном заседании Тульской городской Думы депутатам был представлен проект о внесении изменений в решение Тульской городской Думы «Об организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула».

Корректировки вносятся в связи с предполагаемым строительством гостиницы на территории существующей платной парковки, расположенной между улицами Союзной и Благовещенской.

Перед управлением по транспорту и дорожному хозяйству стояла задача найти альтернативные варианты парковки в историческом центре города.

– На период строительства гостиницы предлагается увеличить парковочное пространство на территории, примыкающей к площади Ленина между ул. Советской и ул. Менделеевской. Количество парковочных мест и условия пользования будут такими же, как на ул. Союзной. Схема размещения временной парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД, – пояснил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Александр Леоненко. – Парковка на ул. Союзной с 1 июня по 30 сентября 2023 года будет бесплатной, новое парковочное пространство на пл. Ленина начнет работать с 1 октября 2023 года.

Депутаты единогласно поддержали данный проект решения.

Напомним, решение поддержать инициативу инвестора по вопросу возможности размещения гостиницы было принято в декабре 2022 года по итогам расширенного заседания координационного совета по градостроительной деятельности администрации города. Прежде всего, это обусловлено увеличением турпотока в оружейную столицу. Число желающих посетить Тулу ежегодно растет. Потому строительство гостиницы в центре города необходимо для комфортного размещения гостей.

– В Туле и Тульской области динамично развивается туристическая отрасль. Ежегодно число туристов растет на 15-20 %, и чтобы повышать турпоток дальше, необходимы новые объекты, в том числе – гостиницы. Поэтому рассматриваются все возможные варианты увеличения количества номерного фонда. Вопрос строительства гостиницы в историческом центре обсуждался на расширенном заседании координационного совета по градостроительной деятельности. Эксперты дали свою оценку и поддержали предложенный проект. Идею одобрили и представители общественности. Поэтому считаю, что перенос существующей парковки актуален. При этом для туляков и гостей города ничего не изменится, – прокомментировала начальник управления культуры и туризма администрации города Татьяна Столярова.

– Участок земли на ул. Советской, 13 относится к общественно-жилой зоне. Его назначение разрешает построить здесь гостиницу. Однако земельный участок попадает в охранную зону, поэтому здесь устанавливаются ограничения по внешнему виду и высоте здания. До конька скатной кровли должно быть не больше 14,5 метров, а фасады должны имитировать архитектуру XVIII−XIX веков. Плюс в этом месте обязательны археологические изыскания перед строительством, – отметил заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Денис Гальперин.

Действующие условия пользования парковочным пространством на ул. Союзной: размещение транспортных средств за плату ежедневно с 8-00 до 19-00, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и официально объявленных праздничных дней, первые 3 часа – бесплатно, каждый последующий час – 100 рублей.