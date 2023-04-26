Бьюти-правила перед отпуском для тулячек

Бьюти-правила перед отпуском

В арсенале современной косметологии мощный арсенал инновационных методик, который приведет вашу фигуру к совершенству без диет и физических нагрузок. Разберемся подробнее со специалистами «Клиники Красоты».

RSL-скульптурирование – запатентованный метод роллерной виброкомпрессии сферами (на аппарате Beautylizer) в сочетании со светодиодной терапией. Способствует безоперационному уменьшению жировых отложений, увеличению оксигенации, улучшению тургора и упругости кожи, моделируя фигуру. Аппарат позволяет улучшить метаболизм и повысить лимфодренаж, выводя лишнюю межклеточную жидкость. Глубокое механическое воздействие на дерму вибрационными сжатиями посредством низкочастотных колебаний, генерирует ритмичное воздействие на ткани - происходит стимуляция клеток, активизируются метаболические процессы. Красный свет ускоряет обмен веществ и циркуляцию крови, насыщая кислородом и питательными компонентами, стимулирует выработку коллагена и эластина, ускоряет синтез ДНК и РНК. Одна процедура заменяет 10 сеансов массажа!

RSL-скульптурирование можно сочетать с другими процедурами красоты: миостимуляцией, обертыванием, RF-лифтингом, инъекциями.

Преимущества:

- Результативно

Минус 1-2 размера за курс процедур без жёстких диет и тренажёрного зала! Результаты подтверждены клинически.

- Две методики в одной

Впервые в мире аппарат для компрессионного массажа работает в комплексе с фототерапией ГЕР: красный свет превосходно укрепляет и омолаживает кожу.

- Эффективно

Только в аппарате нового поколения манипула содержит 72 вращающиеся сферы, что повышает эффективность на 30% по сравнению с более ранними аналогами.

- Действует комплексно

За одну процедуру вы получаете 4 вида массажа: антицеллюлитный, лимфодренажный, общий, массаж стоп. Процедура способствует профилактике варикозного расширения вен.

- Оздоравливает

Оздоравливает тело, избавляет от застойных явлений, лишней жидкости и токсинов.

- Воздействует на метаболизм

Ускоряется обмен веществ, расщепляются жировые отложения, устраняется целлюлит на 3-4 стадиях.

Бьюти-правила перед отпуском

LPG-массаж – результативный аппаратный метод коррекции фигуры. Уникальное устройство обеспечивает мощный лифтинг, моделирует необходимые контуры тела. LPG-массаж представляет собой сочетание воздействия вакуума и массажных роликов на подкожно-жировую клетчатку. Перед сеансом на тело надевается особый костюм из эластичной ткани, который обеспечивает гигиеничность, безболезненное скольжение манипулы и защищает от чрезмерного растяжения кожи.

Преимущества: отсутствие неприятных болезненных ощущений в отличие от механического ручного массажа; отсутствие следов воздействия на коже после завершения процедуры; отсутствие хирургического вмешательства, как это происходит при липосакции; гигиеничность и комфорт; очевидный результат – красивая и подтянутая кожа.

Инновации теперь в Туле!

KN MAGNETIC - аппарат на основе технологии электро-магнитной стимуляции. Настоящий интенсив для красивого тела без походов в спортзал, который поможет восстановить красивый силуэт и избавит от нежелательных объемов.

Всего за 30 минут процедуры аппликатор сокращает мышцу более 20 000 раз, как во время интенсивной тренировки. Это «неактивная тренировка», которая оказывает аналогичное воздействие на тело: наращивание мышечной массы, терапия диастаза, скульптурирование и потеря жира.

Аппарат работает по принципу изотермического воздействия (без нагрева и охлаждения), комфортная процедура, которая позволит увидеть первый результат через 30 минут после сеанса.

Как работает технология?

Энергия магнитного поля селективно взаимодействует с двигательными нейронам, проходя через кожу и не оказывая на нее прямого воздействия.

Супрамаксимальные мышечные сокращения сопровождаются метаболическим ответом жировых клеток – интенсивным липолизом.

Адипоциты не успевают адаптироваться новым экстремальным условиям, нарушается их работа и запускается процесс запрограммированной клеточной гибели.

Конечный результат – комбинация расщепления жира, укрепления и роста мышц (апоптоз).

Преимущества технологии:

- одновременное воздействие на мышечную и жировую ткань;

- изотермическое воздействие;

- неинвазивное воздействие без дискомфорта;

- видимый эффект за 30 минут, нарастающий после прохождения курса;

- без реабилитации.

Независимые исследования применения KN Magnetic доказывают, что эффект достигается уже после четвертого посещения специалиста. Всего за месяц удается выровнять контуры тела, избавиться от 19% жировых отложений, на 16% увеличить объем мышечной массы, сформировать привлекательный мышечный каркас.

Результат технологии:

- Увеличение мышечной массы в области воздействия. (+ 16% через месяц после курса).

- Ярко выраженный эффект повышения тонуса мышц.

- Заметное уменьшение объема нежелательных жировых отложений. (- 19% через месяц после курса).

- Уменьшение диастаза прямых мышц живота. (- 18% ширины через месяц после курса).

Положительные изменения заметны уже после первой процедуры, максимальный эффект достигается спустя месяц после завершения курса процедур. (- 4,5 см уменьшение объема талии через месяц после курса).

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