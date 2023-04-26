Детальный взгляд к каждому туляку

Наш консультант – врач-эндоскопист «Тульского центра диагностики и лечения» Андрей Александрович Капунин.

Поговорим о гастроскопии ЭГДС.

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия. Во время этой процедуры-исследования смотрится пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка с помощью гибкого эндоскопа.

Зачем нужна гастроскопия?

- Диагностика заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта (хронические гастриты, полипы желудка, язвенная болезнь, рак желудка и др.)

- Подтверждение или исключение наличия злокачественного процесса в желудке.

- Определения причины и для лечения желудочного кровотечения.

- Предоперационной подготовки.

Поводом для гастроскопии могут быть: болевые ощущения, тяжесть в желудке после приема пищи или боли натощак; изжога; отрыжка; снижение веса (беспричинное) или снижение аппетита…

Врач-эндоскопист «Тульского центра диагностики и лечения» Андрей Александрович Капунин

Проверим кишечник

Колоноскопия — это исследование внутренней поверхности кишечника тонким чувствительным прибором — колоноскопом. Это единственный вид обследования, предлагающий детализированную картину состояния нижних отделов кишечника. Выполняется процедура для уточнения изменений толстой кишки при подозрении (для подтверждения или исключения) на наличие воспалительных изменений, дивертикулов, полипов, опухолевого поражения. Для контроля после удаления полипов, злокачественных новообразований, терапии колитов с целью скрининга опухолевых заболеваний для лиц достигших 40 лет, в дальнейшем при отсутствии патологии 1 раз в 4-5 лет. Проводится процедура только после подготовки по специально разработанной схеме!

Колоноскопия помогает узнать: наличие злокачественного процесса в толстом кишечнике; причины болей в животе; причины запоров (для исключения закупорки просвета кишки опухолью, крупным полипом и т. п.); причины и лечение кишечного кровотечения; применяется для удаления небольших полипов; применяется для предоперационной подготовки к гинекологической операции (эндометриоз, опухоли яичников, матки); применяется для подготовки к проктологической операции (геморрой, трещина, др.).

Рекомендовано делать колоноскопию, если вам больше 40 лет в качестве профилактической меры по ранней диагностике злокачественных новообразований в органах желудочно-кишечного тракта.

Преимущества диагностики

В нашем Центре мы проводим диагностическое исследование с использованием современного видеоколоноскопа фирмы Pentax, который отличается высокотехнологичной оптической системой и качеством изображения, функциями для выявления раннего рака. Это оборудование позволяет удалить полипы при первичном исследовании (при определенных условиях). А также обеспечивает быструю и точную диагностику заболеваний толстого кишечника и позволяет сохранять результаты на цифровом носителе, отслеживать динамику состояния.

Иными словами, если бы этим 96-м из 100 пациентов с выявленным раком толстой кишки сделали бы колоноскопию за 10 лет до постановки диагноза, то им просто бы удалили полип, что предотвратило бы рак.

Доверяйте свое здоровье профессионалам, иногда упущенное время может привести к плачевным последствиям. Выбирайте для своего здоровья только качественные услуги, диагностику на современном оборудовании и консультации с опытными врачами.

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