Зубы за один день: современная реальность для туляков

Зубы за один день: современная реальность

«Имплантация зубов всего за один день» звучит, как сказка или маркетинговый прием? Основатель стоматологической клиники Smile Spa, стоматолог-ортопед Михаил Арзуманян рассказал, кому подойдет процедура и в чем плюсы методики.

All-on-4 – это протезирование всех зубов на челюсти при помощи всего четырех имплантатов. Концепция лечения All-on-4 нацелена на пациентов, которые потеряли все или почти все зубы и которым нужен фиксированный протез с большим комфортом. Если с самого начала заменить отсутствующие зубы протезами All-on-4, можно предотвратить ужасную потерю костной массы и связанное с этим ухудшение посадки полного зубного протеза.

Зубы за один день: современная реальность

Технология all-on-4 показана:

- при значительном разрушении зубной ткани, когда ее невозможно восстановить другим способом или вылечить консервативными методами;

- сильная подвижность зуба в результате травматического повреждения, патологий десны;

- развитие пульпита или переодонтита, которые невозможно вылечить без удаления зубов;

- отсутствие опорных зубов, когда невозможна установка съемного протеза;

- отсутствие множества зубов на одной челюсти.

Преимущества

- Равномерное распределение нагрузки на челюсть, это более физиологичная процедура.

- Помогает предупредить атрофию костной ткани и деформацию зубного ряда.

- С помощью процедуры быстро устраняются косметические дефекты и эстетические недостатки.

- Визиты к стоматологу сокращаются до минимума.

- Качество и внешний вид искусственных зубов, установленных с помощью одномоментной имплантации, не отличается от натуральных.

Зубы за один день: современная реальность

Методики All-on-4

Это одна из наиболее популярных методик, позволяющая восстановить сразу все зубы на одной челюсти путем установки 4 имплантов. Технология так и называется – «все на 4-х». Этот способ отличается высоким качеством, так как необходимо всего несколько имплантов. Суть метода «все на 4-х» заключается в установке двух титановых имплантов спереди и двух по бокам под углом. Такое расположение имплантов по отношению друг к другу дает возможность добиться надежной фиксации протеза и начать протезирование сразу после операции. Методика позволяет избежать травматичной операции костной пластики, которая часто требуется при отсутствии зубов.

В первое время рекомендуется не подвергать челюсть сильным нагрузкам, чтобы не травмировать мягкие ткани. Со временем, зубами можно пользоваться как родными. Также необходимо проводить регулярные гигиенические чистки у врача.

Метод All-on-4 универсален и применяется достаточно широко. Он полностью оправдан, когда есть значительная потеря зубов на челюсти и наблюдается начальная атрофия костной ткани. Данная методика практически не имеет осложнений.

Важно!

Для пациентов, которые очень боятся любых стоматологических манипуляций, хочу успокоить. Сам протокол имплантации выполняется с обезболиванием. Причем, можно провести для особо пугливых, общую анестезию (седация). И все манипуляции будут проходить, когда пациент спит. При седации комфортно переносятся все проводимые процедуры.

Имплантация зубов за один день — мечта человека, который стремится сделать зубы быстро и раз и навсегда решить связанные с их отсутствием проблемы. Как правило, нет ни долгой подготовки, ни длительного периода заживления, ни постоянных визитов к стоматологу.

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