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Звезды26 апреля 2023 6:20

В Тулу на Московский вокзал прибыл «Поезд Победы»

Передвижную выставку-музей можно посетить бесплатно
Игорь КОПЫТОВ
В Тулу на Московский вокзал прибыл «Поезд Победы»

В Тулу на Московский вокзал прибыл «Поезд Победы»

Фото: материалы пресс-служб

Уникальный проект будет доступен для туляков 26 и 27 апреля с 10.00 до 19.00. Билет можно получить на сайте проекта поездпобеды.рф. Дети до 12 лет могут пройти в сопровождении взрослых.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. Для экспозиции было создано 155 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, более 4000 единиц реквизита.

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