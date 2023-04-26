В Тулу на Московский вокзал прибыл «Поезд Победы» Фото: материалы пресс-служб

Уникальный проект будет доступен для туляков 26 и 27 апреля с 10.00 до 19.00. Билет можно получить на сайте проекта поездпобеды.рф. Дети до 12 лет могут пройти в сопровождении взрослых.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны. Для экспозиции было создано 155 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, более 4000 единиц реквизита.