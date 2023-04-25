26 апреля несколько улиц Центрального округа и двух поселков в Туле останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 апреля в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые проведут "Тульские городские электрические сети", несколько улиц Центрального округа и двух поселков в Туле останутся без электричества.

Так, свет будет отключен по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - п. Михалково, СНТ "Приволье";

с 9:00 до 17:00 - п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 3-а, 7-а, 7/1, 19-а, 23-а, 1-29, 36; СНТ "Восход";

с 9:30 до 13:30 - ул. П. Алексеева, 5, 15, 17; ул. Оборонная, 96.