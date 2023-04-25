Председатель ТРО ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов принял участие в заседании Общественного совета при ФАС России

В Москве состоялось заседание Общественного совета при ФАС России. От Тульской области в его работе принял руководитель Управление Федеральной антимонопольной службы по региону Юрий Елагин и председатель общественного совета при управлении, председатель ТРО ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов

О соблюдении равных условий конкуренции МСП и самозанятых граждан выступила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Она обратила внимание членов, что сейчас идет бурный рост самозанятых граждан, котороые с учетом упрощенных регламентов работы имеют конкурентное преимущество по сравнению с индивидуальными предпринимателями т юридическими лицами.

Президент Ассоциации малоформатной торговли и вице-президент НП «Опора» Владлен Максимов в трех последущих вопросах совета поднял темы: о размере платы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО), зависимого от решения местных властей и не регулируемый на федеральном уровне; о неравных условиях по размеру госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (65 000 рублей) вне зависимости от количества помещений, имеющихся у организации; о взыскании долгов региональным оператором за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Завышенные тарифы ТКО в субъектах Российской Федерации для предпринимателей, двойная оплата ИП за отходы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

Вопрос о конкуренции самозанятых и других субъектов предпринимательской деятельности, достаточно не однозначный, так как в принципе их нельзя ставить в один ряд. Самозанятые ограничены в оборотах и являются формой легализации трудовой деятельности. Поднятый вопрос больше относиться к отладке данного механизма, но здесь важно не перегнуть с ухудшением бизнес климата в целом. Вопросы же по нестационарной торговле, госпошлине за лицензию на розничную продажу алкогольной продукции и платы за вывоз твердых коммунальных отходов очень актуальны для многих субъектов МСП. Все эти направления не один год обсуждаются в экспертном сообществе и требуют решения на федеральном уровне, так как часто вносят негативный вклад в бизнес климат, - отметил в своем комментарии к заседании Михаил Глухов