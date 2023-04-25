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Спорт25 апреля 2023 9:05

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев готов покинуть клуб на условиях погашения долгов учредителями

Информация об этом появилась в Telegram-канале известного спортивного журналиста Сергея Ильева
Игорь КОПЫТОВ
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев готов покинуть клуб на условиях погашения долгов учредителями

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев готов покинуть клуб на условиях погашения долгов учредителями

Фото: материалы пресс-служб

По информации Ильева, Гурам Аджоев может покинуть клуб при условии, что учредителями будут закрыты все долги пере командной. О финансовых проблемах в клубе сообщалось еще в начале года. На данный момент, утверждает журналист, футболисты и персонал тульского «Арсенала» получали зарплату только за январь.

Сейчас «оружейники», в прошлом году выступавшие в премьер-лиге, находится на 8 месте в турнирной таблице Первой лиги. В последних десяти турах «Арсенал» имеет худшие результаты среди всех команд.

1 мая туляки встретятся на выезде с «Аланией».

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