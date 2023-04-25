Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев готов покинуть клуб на условиях погашения долгов учредителями Фото: материалы пресс-служб

По информации Ильева, Гурам Аджоев может покинуть клуб при условии, что учредителями будут закрыты все долги пере командной. О финансовых проблемах в клубе сообщалось еще в начале года. На данный момент, утверждает журналист, футболисты и персонал тульского «Арсенала» получали зарплату только за январь.

Сейчас «оружейники», в прошлом году выступавшие в премьер-лиге, находится на 8 месте в турнирной таблице Первой лиги. В последних десяти турах «Арсенал» имеет худшие результаты среди всех команд.

1 мая туляки встретятся на выезде с «Аланией».