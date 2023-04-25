"Щекиноазот": образование с опорой на производство

На «Щекиноазоте» делают основную ставку на молодежь, ее успешный профессиональный и карьерный рост.

22 апреля – Единый день открытых дверей для колледжей и техникумов, участвующих в Федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Образование».

Программа «Профессионалитет» стартовала с 1 сентября 2022 года. Основная цель проекта – объединить учреждения образования и работодателей для ускоренной подготовки востребованных специалистов. «Щекиноазот» вступил в «Профессионалитет» в числе пилотных участников, в связи с быстрыми темпами развития предприятие нуждается в грамотных профессиональных кадрах.

Партнер завода по проекту и фактически кузница кадров «Щекиноазота» – Щекинский политехнический колледж. Вместе они представляют в рамках проекта наш регион и химический кластер. Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется также при участии министерства образования Тульской области.

На День открытых дверей пришли родители с детьми, которые скоро станут выпускниками 9 и 11 классов и абитуриентами.

С 10-00 утра в ЩПК было оживленно и многолюдно. Пришли родители с детьми, которые скоро станут выпускниками 9 и 11 классов и абитуриентами.

Педагогический состав колледжа и представители «Щекиноазота» подготовили для школьников и их родителей большую программу знакомства с федеральным проектом, показали возможности колледжа и предприятия.

В актовом зале ЩПК собрались 230 родителей будущих выпускников щекинских школ. Их приветствовала директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области Ольга Макарова. Она отметила, что основная задача федерального проекта «Профессионалитет» – изменение модели образовательной подготовки, приближение студента к условиям работы на предприятиях, сокращение сроков подготовки специалистов, решение конкретных запросов предприятий-работодателей.

От имени «Щекиноазота» с приветственным словом к родителям обратилась директор по управлению персоналом и социальному развитию Ирина Подчуфарова.

От имени «Щекиноазота» к родителям обратилась директор по управлению персоналом и социальному развитию Ирина Подчуфарова.

Она отметила главное, что дает ребятам профессионалитет, помимо возможности более раннего и легкого вхождения в трудовой коллектив, быстрой адаптации на рабочем месте: ликвидируется разрыв между теоретической подготовкой и практической деятельностью.

- ЩПК дает базу, «Щекиноазот» помогает развиваться в плане высшего профильного образования, - подчеркнула Ирина Евгеньевна. - В программе «Профессионалитет» задействованы новые формы и методы подготовки кадров, мотивации студентов. И, конечно, традиционного в течение многих лет для нашего градообразующего предприятия дуального образования.

В ЩПК – профессиональный коллектив педагогов, прекрасная материально-техническая, образовательная база. Приходите сюда учиться, а потом – работать на «Щекиноазот». Мы открыты для сотрудничества…

Гостей колледжа встречали и представители молодого поколения щекинских химиков, выпускники ЩПК прежних лет, Александр Платонов, ныне – ведущий инженер ПТУ энергопроизводства и начальник цеха ТВиК Евгений Сидоров.

– Я рада, что сегодня с нами наш бессменный социальный партнер, поддержка и опора во всех начинаниях – «Щекиноазот». У нас в колледже – широкий спектр специальностей для молодежи. В рамках проекта министерством образования Тульской области, «Щекиноазотом», ЩПК разработаны и утверждены 7 новых образовательных программ, в соответствии с которыми ведется прием абитуриентов. Целевой показатель приема – 175 человек. Сегодня вы, уважаемые родители и ребята, сможете посмотреть наши мастерские и учебные аудитории, познакомиться с преподавателями и мастерами производственного обучения, задать вопросы студентам и наставникам и узнать все из первых уст. Зачем после учебы куда-то уезжать, когда рядом – стабильное, развивающееся, современное, дающее карьерный рост предприятие «Щекиноазот». Нужно работать на своей малой родине, – отметила директор Щекинского политехнического колледжа Ольга Зябрева.

Одновременно с родительским собранием шла работа по секциям. Более 220 будущих абитуриентов знакомились с ЩПК и возможностями компании «Щекиноазот» и теми перспективами, которые она открывает: подростки прошли тестирования по профессиональному самоопределению, узнали о деятельности «Щекиноазота», о специальностях, на которые можно поступить после 9 и 11 классов, посетили мастерские, учебные классы... Один из них – профильный, посвящен компании «Щекиноазот».

Гостей колледжа в этот день встречали и представители молодого поколения щекинских химиков, выпускники ЩПК прежних лет, Александр Платонов, ныне – ведущий инженер ПТУ энергопроизводства и начальник цеха ТВиК Евгений Сидоров. Они поделились личным опытом и посоветовали ребятам сделать верный выбор.

Ребятам рассказали о специальностях, на которые можно поступить в колледж после 9 и 11 классов.

О работе компании, перспективах, которые она открывает, молодежи также подробно рассказали заместитель директора по управлению персоналом и социальному развитию Ольга Гусева, специалист (по обучению персонала) Елена Махова.

- Я давно определился, что хочу работать на «Щекиноазоте», сегодняшняя экскурсия по колледжу укрепила меня в этом мнении. Буду поступать в ЩПК для продолжения учебы, осуществления своей мечты, – говорит учащийся школы №1 г. Щекино Денис Шурыгин.

- Хотел бы в будущем работать на «Щекиноазоте»: быть в рядах коллектива такого мощного промышленного гиганта – это круто! Хотел все подробнее узнать сегодня и теперь для себя решил: буду поступать в колледж, а потом – трудиться на «Азот»! – говорит ученик школы №4 г. Щекино Павел Греков.

Высокотехнологичные производства – это новое качество, обязательное высшее профильное образование кадров, которые их обслуживают. Таковы требования жизни. Поэтому на «Щекиноазоте» делают основную ставку на молодежь, ее успешный профессиональный и карьерный рост.

Подробнее о прошедшем Дне открытых дверей на http://n-azot.ru/news.php?news_id=2237&lang=RU