В Туле на проспекте Ленина на участке от ул. Советской до Каминского начали высаживать деревья Фото: материалы пресс-служб

Погодные условия позволили начать озеленение главной транспортной артерии оружейной столицы с опережением графика. Ранее сообщалось о том, что первые деревья здесь появятся в начале мая.

В целом, работы по благоустройству и озеленению участка проспекта Ленина рассчитаны на два этапа. На первом, еще до зимы, были установлены 98 модулей.

В ходе второго этапа озеленения здесь должны появиться 72 европейские липы высотой до 5 метров и обхватом ствола до 30 сантиметров, кустарники спиреи, пузыреплодника и цветы. Первые деревья уже начали высаживать по нечетной стороне.