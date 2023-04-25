25 апреля стартовал прием заявлений на путевки в детские загородные лагеря Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 25 апреля, открылся прием заявлений на путевки детские загородные лагеря областной столицы. В списке доступных мест отдыха:

«Березка» (Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Федоровское, 800 м восточнее с. Щепилово, д.2),

«Орленок» (Тула, Хомяковское шоссе, д.5/4),

лагерь им. С. Чекалина (Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское).

Право на получение путевок имеют дети, проживающие и зарегистрированные на территории муниципального образования город Тула, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, а также дети, не достигшие 7 лет, при условии зачисления их в текущем календарном году в образовательную организацию.

В целом в нынешнем году министерство труда и социальной защиты Тульской области планирует для детей закупить более 2000 путевок в санатории и более 3300 — в загородные оздоровительные лагеря. Кроме того, порядка 7000 путевок приобретут администрации муниципальных образований региона.