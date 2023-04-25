Пьяный 39-летний туляк умер, упав с эскалатора в торговом центре Фото: материалы пресс-служб

Днем 23 апреля 39-летний мужчина находился в торговом центре в состоянии алкогольного опьянения и, спускаясь на эскалаторе сверху вниз, потерял равновесие и упал на пол с высоты второго этажа.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где он спустя некоторое время скончался от полученных повреждений.

Сейчас Следственный комитет проводят проверку по данному факту. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.