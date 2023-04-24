25 апреля в Тульской области без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 12:00 - п. Лихвинка МежрайБаза, Автобаза ТОСПО;

с 9:00 до 17:00- ул. М. Тореза, 16, 20; ул. Жаворонкова, 1; ул. К. Маркса, 128-154 (чётн.), 117-147 (нечётн.), 128-а, 123-а, 148-а, 150-а; ул. Кирова, 1-17 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126; Мясново: 6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2, 5-а; 7-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2-19 (нечётн.); 9-й пр-зд, 11-33 (нечётн.), 2-а, 2-е, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1-и, 1-к, 1-л, 1-м, 1-н, 1-о, 1-п, 3, 5, 7, 19-а;

с 13:00 до 17:00 - п. Лихвинка МежрайБаза, Автобаза ТОСПО.