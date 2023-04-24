Комитет по региональной безопасности Тульской области стал министерством Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области два комитета получили статус министерств, а три министерства – новые полномочия. Так, статусом министерств были наделены Комитет по региональной безопасности и Государственно-правовой комитет.

Первое будет координировать работу по поддержке воинских частей, где туляки проходят военную службу. В частности осуществлять закупку дополнительных элементов экипировки, снаряжения и спецоборудования, необходимых для выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, министерство будет проводить работу по сохранению памятников Великой Отечественной войны. Дополнительно будет усилено направление по контролю за состоянием укрытий.

Министерство по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти Тульской области будет вести регистрацию муниципальных нормативных правовых актов.

Кроме того, Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления дополнительно наделяется полномочиями по реализации в регионе государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, взаимодействию органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, а также поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Министерство образования будет уделять особое внимание образовательно-производственным кластерам, включая подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов, педагогических и управленческих кадров (проект «Профессионалитет»), а также патриотическому воспитанию в учебных заведениях.

В Министерстве промышленности и торговли создан новый отдел, деятельность которого будет направлена на помощь предприятиям в выполнении гособоронзаказа. Среди других задач – цифровизация промышленности, внедрение на предприятиях отечественных программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов, содействие в разработке и производстве перспективных изделий.