Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 24 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 24 апреля, 4 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 803 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 582 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.