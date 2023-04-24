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Здоровье24 апреля 2023 9:56

Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 24 апреля

Показатель заболеваемости с небольшими колебаниями держится примерно на одном уровне
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 24 апреля

Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 24 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 24 апреля, 4 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 803 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 582 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.

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