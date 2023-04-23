24 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 12:00 - ул. Тимирязева, 101, 101-г;
с 9:00 до 17:00 - Скуратово: п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 4-26, 30-34 (чётн.), 7-33 (нечётн.), 1, 10-а, 27-а; ул. Киреевская, 7; 1-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 1-9, 15-27 (нечётн.), 9/1, 20-а; 2-й пр-зд, 2-10, 14-26 (чётн.), 7-17 (нечётн.), 1, 1-а; 3-й пр-зд, 2-6 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 1-а, 10-а, 12-а; 4-й пр-зд, 14-26 (чётн.), 7-23 (нечётн.); 5-й пр-зд, 3-21 (нечётн.), 6-26 (чётн.); СНТ УВД-2; СНТ УВД-3; п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а; ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а; ул. Овражная, 2, 4, 6, 11-а, 12-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 1-й пр-зд, 2-18 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 3-11, 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 4-12, 24-34 (чётн.), 3, 5, 27, 29; 4-й пр-зд, 32-42 (чётн.); Демидовская пл., 19-33 (нечётн.), 24-32 (чётн.), 20-а, 39, 43; ул. Пролетарская, 31, 33; ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.); ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 35, 35-а, 2; пер. Клинской, 37-а, 39-б, 35/1, 35/2, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 7-а, 7-б, 9-а, 15-а, 17-а, 13-а, 11-17 (нечётн.); ул. Н. Краснослободская, 2-е;
с 9:30 до 14:00 - ул. Р. Зорге, 19-а, 19-б, 25; ул. Кутузова, 24, 16; ул. Немцова, 17-а; ул. Шухова, 24, 24-а.