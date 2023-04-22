Депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской Думы приняли участие в субботнике

Во время субботника приведена в порядок территория ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» и прилегающие тротуары

Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и Алексей Ионов, депутаты Анатолий Кузнецов, Владимир Ростовцев, Александр Маринков, Андрей Гурьянов и сотрудники аппарата привели в порядок территорию ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» и прилегающие тротуары.

Совместно с сотрудниками медицинского учреждения депутаты и аппарат Думы убрали листву, подмели дорожки, побелили бордюры и деревья, покрасили детское игровое оборудование и беседки.

Совместно с сотрудниками медицинского учреждения депутаты и аппарат Думы убрали листву, подмели дорожки, побелили бордюры и деревья, покрасили детское игровое оборудование и беседки

– По традиции в дни проведения весенних субботников мы с коллегами посещаем подшефную организацию – Центр детской психоневрологии, – чтобы навести чистоту на территории медицинского учреждения. Погода позволяет юным пациентам проводить много времени на свежем воздухе. Мы всегда рады помочь, чтобы процесс реабилитации маленьких пациентов стал более комфортным. Уверена, ребятам будет приятно гулять по чистым дорожкам и отдыхать на обновленной детской площадке, – отметила Ольга Слюсарева. – Сегодня многие туляки присоединились к акции по санитарной очистке города. Тула – наш общий дом и сделать его более чистым и уютным – общая задача.

Глава города Ольга Слюсарева: Сегодня многие туляки присоединились к акции по санитарной очистке города. Тула – наш общий дом и сделать его более чистым и уютным – общая задача

Алексей Ионов отметил, что субботник – это отличная возможность для всех жителей объединить силы и привести в порядок свои дворы и другие территории.

– Традиционно субботник проходит на территории Центра детской психоневрологии. Также мы приведем в порядок воинские захоронения, депутаты проведут субботники в своих округах, – подчеркнул Алексей Владимирович.

Алексей Ионов: Субботник – отличная возможность для всех жителей объединить силы и привести в порядок свои дворы и другие территории

– Сегодня многие жители Тулы вышли на общеобластной субботник. Депутаты Тульской городской Думы также не остались в стороне. Считаю, что такие мероприятия крайне важны. Совместными усилиями мы сможем сделать наш родной город чистым и уютным, – отметила Анастасия Дементьева.

Анастасия Дементьева: Совместными усилиями мы сможем сделать наш родной город чистым и уютным

Заместитель директора Центра по клинико-экспертной работе Елена Филиппова поблагодарила депутатов за помощь и всяческую поддержку, которые они оказывают медицинскому учреждению уже 15 лет. Она также подчеркнула, что совместно с депутатским корпусом и аппаратом Думы сотрудники Центра детской психоневрологии создают для маленьких пациентов комфортную атмосферу пребывания. Это способствует их скорейшему выздоровлению.