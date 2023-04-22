При поддержке ЕвроХима в Новомосковске создается образовательно-производственный кластер

Мероприятие прошло на площадках образовательно-производственного кластера на базе Новомосковского политехнического колледжа и предприятия НАК «Азот».

В 2022 году Новомосковский политехнический колледж при поддержке ЕвроХима стал победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта "Профессионалитет". На его платформе формируется образовательно-производственный кластер химической отрасли.

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Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» ближе знакомит учеников 8 -11 классов и их родителей со всеми преимуществами обучения.

На мероприятии были представлены востребованные в химической промышленности специальности, которые доступны для обучения в колледже. На собрании родители школьников также узнали и о возможностях трудоустройства на предприятия компании ЕвроХим в г. Новомосковске.

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Гости посетили интерактивы, мастер-классы и смогли пообщаться с успешными инженерами и работниками предприятий НАК «Азот», Новомосковск-Ремстройсервис, Новомосковский Хлор.

Одним из этапов мероприятия стали профессиональные пробы. Это своеобразные тестовые испытания, которые помогают определить интересы и увлечения обучающихся к различным профессиям.

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«Для колледжа участие в Профессионалитете- своеобразная модернизация.Это не только развитие материально-технической базы, но и очень тесное взаимодействие с предприятиями ЕвроХима, в том числе в образовательном процессе . Например, практику и стажировку проходят не только наши студенты, но и преподаватели колледжа,»- подчеркнула директор ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» Анастасия Доценко.

После профессиональных проб специалисты НАК «Азот» организовали для школьников экскурсию на химическое предприятие. Пройдя необходимый инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, получив специальные СИЗ, ребята увидели технологические цеха по производству карбамида, аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и других продуктов, выпускаемых на Новомосковском Азоте.

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«ЕвроХим во всех городах своего присутствия в соответствии с программой развития профессиональных кадров организовал получение грантов проекта «Профессионалитет» для средних специальных учебных заведений. Теперь рука об руку с коллективами колледжей участвуем в реализации этой большой программы: финансово, организационно, научно-методически. Мы вместе защищаем программу и отвечаем за ее итоги. Нам нужны, в первую очередь, качественные и количественные результаты, которыми станут умные и работоспособные кадры», - отметил руководитель учебного центра НАК «Азот» Игорь Мальков.

Федеральный проект «Профессионалитет» способствует новому импульсу в развитии системы среднего профессионального образования. Проект ориентирован на усиление практической составляющей и соответствие запросам рынка труда при подготовке студентов.

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«Мне запомнился мастер-класс под названием «КИПиш»! На нем я узнал, что такое контрольно-измерительные приборы, и как вообще они работают на примере собранной лабораторной установки! На экскурсии я увидел, как мощно на самом деле выглядит технологический цех!» - поделился впечатлениями Ярослав Нужнов, ученик 9 класса школы №25 г. Новомосковска.