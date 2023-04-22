В ДТП в Узловском районе Тульской области погибли три человека Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе на 221 км трассы М-4 «Дон» днем 21 апреля произошло ДТП. Там примерно в 14:10 автомобиль BMW X7. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 29-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Спустя 16 минут на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Стало известно, что номер машины был не российский.

В результате ДТП погибли водитель и 2 пассажира – мужчина и женщина 72 и 74 лет. Помимо этого, еще один 28-летний мужчина, находящийся в машине, был госпитализирован в больницу с различными травмами.

Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки происшествия. В данный момент возбуждено уголовно дело по ч.5 ст. 264 УК РФ.