Тульский «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 апреля тульский «Арсенал» встретился с казанской «Волгой» в рамках 28-го тура Первой лиги - 2022/2023. На 47-й минуте наша команда пропустила единственный гол в матче, который забил нападающий соперников.

В стартовый состав оружейников вошли Шамов, Сокол, Большаков, Сериков, Степанов, Манелов, Кайнов, Ткачев, Ставпец, Деспотович, Панченко.

Итог матча — 0:1.

На данный момент туляки располагаются на 6 месте в турнирной таблицы с 37 очками.

Следующий матч команда сыграет 1 мая с владикавказской «Аланией».