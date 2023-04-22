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Спорт22 апреля 2023 9:00

Тульский «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» на домашнем поле

Оружейники не могут одержать победу уже четыре матча подряд
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» на домашнем поле

Тульский «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» на домашнем поле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 апреля тульский «Арсенал» встретился с казанской «Волгой» в рамках 28-го тура Первой лиги - 2022/2023. На 47-й минуте наша команда пропустила единственный гол в матче, который забил нападающий соперников.

В стартовый состав оружейников вошли Шамов, Сокол, Большаков, Сериков, Степанов, Манелов, Кайнов, Ткачев, Ставпец, Деспотович, Панченко.

Итог матча — 0:1.

На данный момент туляки располагаются на 6 месте в турнирной таблицы с 37 очками.

Следующий матч команда сыграет 1 мая с владикавказской «Аланией».

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