Сегодня, 21 апреля, тульский «Арсенал» сыграет с казанским «Рубином» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В матче 28-го тура Первой лиги туляки сыграют дома. Главным судьей встречи станет Евгений Буланов.

Помогать ему будут Адлан Хатуев и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Рубцов, видеопомощник (VAR) - Сергей Цыганок, а видеоассисент (AVAR) - Илья Елеференко.

Туляки в настоящее время идут на 6 месте в таблице, имея 37 очков после 27 матчей, а казанцы на 2 месте с 50 очками.

Матч начнется в 19:30.