Депутаты тульской областной Думы высадили 400 деревьев в Ясной Поляне

В шестнадцатый раз депутаты областной Думы и члены Молодежного парламента посадили деревья в лесу Ясной Поляны.

Акцию «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» Дума проводит с 2007 года. Лишь один год пропустили – в самый острый период пандемии.

– Депутаты высадили за это время 5535 саженцев в разных уголках усадьбы. В планах уже в этом году перешагнуть шеститысячный «рубеж», – рассказал председатель областной Думы Николай Воробьев. – Для нас это особая гордость – возможность работать в таком важном не только для Тульской области, но и для всей России месте.

Вместе с сотрудниками музея депутаты прилагают максимум усилий для сохранения мемориального облика лесного массива, чтобы он оставался таким, каким его задумали при Льве Толстом.

– Помощь депутатов очень важна, и нам приятно видеть результаты этой работы. Несколько лет назад мы сажали елочки на участке «В подкапустнике», а теперь они выше человеческого роста. На участке, где мы работаем сегодня, уже вырисовывается узор ромбов из деревьев разных пород, который был задуман Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Сюда даже больше стало ходить посетителей, чтобы посмотреть на это произведение искусства – рукотворный лес, – рассказала депутат, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

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Депутаты областной Думы были первыми волонтерами Ясной Поляны и остаются активными помощниками сотрудников музея-усадьбы. Восстанавливают те участки, которые в этом нуждаются, по мнению специалистов. А помощь здесь нужна постоянно, ведь лес – живой организм, деревья стареют, повреждаются вредителями, гибнут. На их место, следуя архивным схемам, высаживают молодые саженцы. Сегодня это 200 дубов, 100 елочек, 50 берез и 50 лип.

– Сегодня депутаты участвуют в восстановлении участка «Дубово-еловые клинья», который высажен Софьей Андреевной Толстой в 1889 году. Сейчас в схеме он называется «Елочки-ромбы», потому что по расположению деревьев напоминает геометрическую фигуру, – рассказала хранитель мемориального леса музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ирина Костюкова. – Также сегодня мы будем высаживать деревья на участке «Елочки у колодца». А завершим в этом году акцию на месте, которое носит имя «Старый заказ». Его назвали так из-за того, что 1701 году Петр I запретил рубить заповедные деревья, а в Ясной Поляне очень много ясеней, которые как раз попадали под эту категорию. Так и появился участок естественного леса, и сегодня мы с радостью будем его дополнять.

Ирина Федоровна отметила, что 98 процентов деревьев, что высадили депутаты за все время акции, прижились и отлично растут. Это замечательный результат, которым могут любоваться многочисленные гости усадьбы.

– Всегда с большим удовольствием жду этот день и вспоминаю первый раз, когда я приехала высаживать деревья в Ясную Поляну. Это был 2010 год. За это время мы много посадили саженцев, много прошли дорог, но каждый раз я испытываю приятные чувства, смотря на всю эту красоту. Хочется оставить свой след, чтобы эти деревья радовали посетителей такого замечательного места. А еще лес недаром называют «зелеными легкими», он очищает воздух, что очень важно для здоровья, – отметила депутат Галина Алешина.

Депутат облдумы Константин Подрезов впервые сегодня сажал деревья в Ясной Поляне, но, говорит, что с удовольствием вспомнил детство, когда занимался высадкой деревьев несколько раз в год.

– Важно поддержать в порядке это прекрасное место. К сожалению, в современном мире мы часто губим природу и просто обязаны ей что-то подарить, например, такие замечательные дубы и березы, – сказал Константин Подрезов.

Постоянные участники акции Елена Гребнева и Дмитрий Афоничев сегодня работали в паре и одновременно – делились друг с другом опытом посадки деревьев, как дачники со стажем.

– Вот сейчас как раз говорили с Еленой Олеговной об искусстве создания яблоневых садов. Там тоже много тонкостей, как и в посадке леса. Надеюсь, осенью продолжим восстанавливать мемориальный сад Толстого, – сказал Дмитрий Афоничев.

– Каждый раз, когда участвую в этой акции, ощущаю энергетический подъем. Это историческое место, и приятно осознавать, что вносишь толику своего труда в его сохранение. Чувствовать себя частью большой истории, приносить пользу – это придает сил и энергии, – поделился впечатлениями депутат Сергей Судницын.

– Настрой, конечно, боевой. Я считаю, что когда человек сажает дерево у него не должно быть негатива и плохого настроения. Говорят, что они все очень чувствуют, и при посадке это на саженце отрицательно сказывается. Поэтому мы всегда с радостью и улыбкой справляемся с поставленной задачей – украшаем нашу любимую Родину, – сказал зампред областной Думы Александр Балберов.

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Депутат Сергей Гребенщиков в этом году пришел с сыном, передает свой опыт и прививает чувство заботы о природе молодому поколению.

– Я всегда радуюсь, когда мы участвуем в таких замечательных акциях. А сегодня работаем вместе с сыном, и это придает еще больше хорошего настроения. Занимаемся делом, результаты которого останутся нашим потомкам. Ясная Поляна – культовое место для многих туляков и очень хорошо, что мы восстанавливаем ее первозданный вид и создаем для земляков «зеленые легкие», – считает Сергей Гребенщиков.

О будущем, сажая деревья, думала и депутат Марина Белькова.

– Каждый раз приезжая в Ясную Поляну, все больше узнаю о судьбе величайшего человека, его добрых делах. Я счастлива, что являюсь участником таких исторических событий. Пройдет время, деревья вырастут, я приеду сюда с внуками и покажу, какие сажала березы, – сказала Марина Валерьевна.

Первый заместитель председателя областной Думы Марина Левина призналась, что ехала в Ясную Поляну с мыслью, как замечательно, что хорошие дела объединяют столько добрых людей.

– И сегодня мне было так отрадно увидеть большое количество участников. С каждым годом их количество заметно увеличивается. Важно и то, что здесь присутствует молодежь, члены Молодежного парламента при облдуме, – отметила Марина Викторовна.

– Замечательная акция. Во-первых, это прекрасная возможность наконец-то выехать на природу, потому что суете городских будней мы зачастую лишены такой возможности. Во-вторых, мы, как жители области, должны заботиться о своей малой родине, всячески способствовать ее развитию, – поделился впечатлениями член Молпарламента Даниил Анищенко. – Может показаться, что посадка деревьев не такой уж значительный вклад, но на самом деле он очень существенный, важный не только для нас, но даже для наших потомков.