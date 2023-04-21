Коронавирус в Тульской области: 23 новых случая заболевания за последние сутки на 21 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 21 апреля, 7 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 791 человека. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 3 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 529 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.