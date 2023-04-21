В Тульской области зенитно-ракетный комплекс С-400 опрокинулся в кювет Фото: соцсети

В Тульской области на трассе М2 «Крым» утром 20 апреля произошло ДТП. Там примерно в 10:30 зенитно-ракетный комплекс С-400 опрокинулся в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, боевая машина двигался в составе колонны, но по дороге отстала. Стоимость транспортного средства составляет около 13 миллиардов рублей.

В результате ДТП водитель автомобиля сломал руку. Угрозы взрыва нет, так как зенитно-ракетный комплекс не был активирован.