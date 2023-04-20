21 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 13:00 - ул. Первомайская, 13, 13-а (ЦПКиО);
с 9:00 до 16:00 - ул. Оборонная, 112, 112-а, 114, 114-а, 114-г, 118;
с 9:00 до 17:00 - Скуратово: п. Октябрьский, 108-119, 180-184, 181-б, 182-б, 183-б, 60, 122, 102, 107-а, 154-а, 123, 154-б, 138-б, 190, 184-а, 105-а, 125, 122-б, 101-а, 103-а, 104-а, 106-а; ул. Пугачёва, 1-а; п. С-Овсянниково, 2-а; 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Н. Островского, 10; ул. Горсвета, 113-а, 123-а, 111-а, 109, 113, 121, 104, 106, 93, 74-100 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 7;
с 9:30 до 14:00 - ул. Советская, 12, 14, 16; ул. Революции, 1, 3, 17; ул. Деимонстрации, 2.