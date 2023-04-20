Расписание пригородных поездов в Тульской области изменится на майские праздники

На майские праздники в расписании пригородных поездов произойдут изменения

Движение поездов будет организовано следующим образом:

- 29 – 30 апреля и 6 – 8 мая – расписанием субботы;

- 1 и 9 мая – воскресенья.

Пригородные поезда № 6914/6913, 6906/6905 сообщением Калуга-1–Тула и №6904/6903, 6916/6915 сообщением Узловая–Калуга-1 будут курсировать 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая.

Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные экспрессы:

- с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая: № 7031 Москва – Тула-1 (в 10:21) и № 7030 Тула-1 – Москва (в 13:47);

- 29 апреля и 6 мая № 7305/7307 Москва – Венев – Узловая-1 (в 8:10).

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».