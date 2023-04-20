17 мая впервые в Тульской области пройдет Всероссийский женский бизнес форум «Вместе»

Женский форум станет крупнейшей площадкой, объединяющей женщин – лидеров со всех регионов РФ, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем в развитие и поддержки женского бизнеса.

Организаторами Форума являются Тульская региональная общественная организация содействия развитию бизнеса “Клуб женщин предпринимателей”, “Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов” при поддержке Правительства Тульской области.

Деловая программа Форума включает пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, государственно-частные и бизнес-диалоги.

Регистрация на форум. https://женский-бизнес-форум.рф/

На нашем сайте можно ознакомиться с программой мероприятия.