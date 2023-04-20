В Дубенском районе Тульской области обнаружили мертвое тело пропавшего сотрудника МЧС Александра Балалаева Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 апреля 2023 года в Дубенском районе в реке Упа в ходе поисковых мероприятий обнаружили мертвое тело сотрудника МЧС Александра Балалаева без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Напомним, 24 января 2023 года в Тульской области пропал 38-летний Александр Балалаев, проживающий в селе Опочня Дубенского района. Он работает начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суворовскому и Дубенскому районам регионального ГУ МЧС России.

К поиску в районе села Опочня Дубенского района привлекали водолазов, но безрезультатно. 31 января в общей сложности в поисках участвовали более ста человек - коллеги пропавшего из МЧС, волонтеры «ЛизаАлерт», полиция, простые местные жители. Были задействованы беспилотники ведомства.

В данный момент с целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Также продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ.