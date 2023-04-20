В ДТП в Воловском районе Тульской области пострадали шесть человек Фото: материалы пресс-служб

В Воловском районе на 228-м километре трассы М-4 «Дон» днем 19 апреля произошло серьезное ДТП. Там примерно в 15:55 столкнулись транспортные средства «MAN» и «Газель», которая перевозила работников дорожного предприятия.

На место происшествия прибили пожарные расчеты и четыре бригады скорой помощи. Так, за рулем фуры находился 42-летний мужчина, а в автомобиле дорожной службы — 58-летний водитель и пять пассажиров.

В ДТП в Воловском районе Тульской области пострадали шесть человек Фото: материалы пресс-служб

В результате ДТП пострадали водитель и все пассажиры «Газели». Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

Также прокуратура Воловского района даст оценку исполнения требований законодательства при организации дорожных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.