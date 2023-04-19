20 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 11:00 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.);
с 9:00 до 16:00 - ул. Джамбула, 2-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 2-а, 17-а, 28-а; ул. 1-я Лучевая, 2-а, 2-б, 2-в, 7, 9, 10, 11; ул. 1-я Зеркальная, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Серебровская, 1-37 (нечётн.); ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. Ш. Руставелли, 1-а, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Болдина, 7, 9, 14, 15, 16, 18; ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 2-а, 2-б; ул. Короленко, 1, 3, 5; ул. Мира, 25, 27, 29, 29-а, 31, 33-а; ул. Оружейная, 1-а;
с 9:00 до 17:00 - Мясново: Одоевское ш., 19; пер. Санаторный, 3, 5; ул. Галкина/ул. Дегтярёва (КНС-4А); ул. Октябрьская, 136-184 (чётн.); Скуратово: п. 2-й Западный: Бархатный пр-зд, 19, 21, 23; ул. Новосёлов, 7, 15; п. Октябрьский, 193-236; ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 22-б, 20-б, 48-а, 62-б; ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 203-а; ул. Курская, 20-в, 22-б;
с 9:30 до 14:00 - ул. Советская, 47, 62, 66, 68, 70, 72, 74; ул. Тургеневская, 9-33 (нечётн.), 10-26 (чётн.), 13-в, 21-а, 22/1, 24-б, 31-а, 32.