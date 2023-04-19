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Общество19 апреля 2023 13:20

Упавший беспилотник в Щекинсоком районе был начинен взрывчаткой

Об этом сообщает телегам-канал MASH
Михаил КОРЕНЮГИН
Упавший беспилотник в Щекинсоком районе был начинен взрывчаткой

Упавший беспилотник в Щекинсоком районе был начинен взрывчаткой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным телеграм-канала MASH, упавший беспилотник в лесополосе Щекинсокого района Тульской области был начинен взрывчаткой и летел в сторону Первомайской ТЭЦ.

По предварительной информации, летательный аппарат посадили при помощи средств РЭБ, но первым его обнаружил местный житель.

В данный момент дорога к лесополосе перекрыта сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, 19 апреля в лесополосе Щекинского района обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков. По информации региональной безопасности, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

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