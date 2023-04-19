В Щекинском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
19 апреля в лесополосе Щекинского района обнаружили упавший беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба комитета Тульской области по региональной безопасности.
В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. У летательного аппарат нет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.
По информации региональной безопасности, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.