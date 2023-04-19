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Общество19 апреля 2023 11:52

В Щекинском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков

Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет
Михаил КОРЕНЮГИН
В Щекинском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков

В Щекинском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 апреля в лесополосе Щекинского района обнаружили упавший беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба комитета Тульской области по региональной безопасности.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. У летательного аппарат нет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

По информации региональной безопасности, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

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