В Щекинском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 апреля в лесополосе Щекинского района обнаружили упавший беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба комитета Тульской области по региональной безопасности.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. У летательного аппарат нет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

По информации региональной безопасности, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.