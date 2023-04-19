Специалисты - о причинах проблем с ЖКТ

Что делать, если болит живот? Врачи медицинского центра «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» рассказали о профилактике заболеваний ЖКТ, их симптомах и современных методах диагностики.

Врач-гастроэнтеролог Юлия Анатольевна Салтымакова

Врач-гастроэнтеролог Юлия Анатольевна Салтымакова

– В чем может быть причина болей в животе? Какие обследования нужно пройти?

– Причин может быть много: заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстого кишечника. Чтобы выяснить, нужно пройти обследование. Во-первых, сделать УЗИ брюшной полости, для молодых людей - желательно с определением функции желчного пузыря. В старшем возрасте это уже неактуально. Во-вторых, пройти гастроскопию с биопсией на Helicobacter pylori. В некоторых случаях, в зависимости от жалоб, нужно будет провести колоноскопию.

Поэтому рекомендую людям старше 50 лет делать фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) — диагностический эндоскопический метод исследования слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки — и колоноскопию. А самое главное — делать УЗИ брюшной полости ежегодно для профилактики онкологических заболеваний.

– Есть ли какая-то одна основная причина, по которой у людей возникают проблемы с ЖКТ?

– На первое место можно поставить нашу жизнь с постоянными стрессами. Сюда же отнесла бы пищу, которую употребляем. Фастфуды, перекусы на бегу — все это через два-три года приводит к развитию болезней системы пищеварения. Только печень может не пострадать, но при условии, что человек не запивает стрессы алкогольными напитками. Что касается групп риска, то выделить их сложно. Исключение — люди, часто сталкивающиеся с токсическими веществами. В основном же, все зависит от индивидуального здоровья. Мужчины, женщины, молодые, пожилые — не имеет значения. Заболеть гастритом или панкреатитом может любой.

– А что посоветуете по питанию?

– Ешьте вмеру. Суточный рацион человека должен содержать столько калорий, сколько он сможет за эти сутки потратить. В противном случае он начнет либо худеть, либо толстеть.

Питайтесь полноценно. Соотношение белков, жиров и углеводов за день должно примерно равняться 1:1:4. Запомнить правильные пропорции можно с помощью простого приема: представьте тарелку, разделенную на три одинаковых части. Две из них занимают углеводы, а третью поровну делят белки и жиры.

Разнообразьте рацион. Овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, ягоды и зелень, — все это должно присутствовать на столе.

Ешьте чаще. Как ни парадоксально, чтобы не толстеть, надо есть чаще. Ешьте четыре-пять раз в день небольшими порциями, и вы никогда не будете испытывать чувство голода, зато сумеете контролировать качество и количество принимаемой пищи.

Ограничивайте жирность. Замените жареные блюда на вареные или запеченные, масло оставьте только для заправки салатов.

Меньше сахара. Сахар необратимо портит зубы и приводит к лишнему весу. Осторожнее с солью. Ее переизбыток повышает кровяное давление, что приводит к гипертонии.

Врач-эндоскопист Виталий Валерьевич Пузиков

Врач-эндоскопист Виталий Валерьевич Пузиков

- Болезни желудочно-кишечной системы обладают схожей симптоматикой, поэтому поставить правильный клинический диагноз можно лишь с помощью непосредственного исследования слизистой ЖКТ. Существует несколько видов таких исследований.

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), гастроскопия (ФГС), коло- носкопия — это эндоскопические методы обследования, позволяющие:

- достоверно установить, какой именно отдел пищеварительной системы поражен;

- провести забор секрета и тканей для последующего микроскопического исследования;

- выявить новообразование, даже при незначительном размере опухоли;

- тщательно обследовать слизистую верхних отделов желудочно-кишечной системы, выявив даже малейшие изменения и поражения тканей.

Гастроскопия проводится при подозрении на гастрит, язвенную болезнь желудка, опухолевые образования, желудочное кровотечение, выявление Helicobacter pylori. Также при гастроскопии есть возможность выполнения некоторых лечебных манипуляций, например, удаление инородного тела, ушивание или резекция прободной язвы.

ЭГДС (ФГДС) назначают при подозрении на дуоденит, а также если требуется более углубленное обследование верхних отделов желудочнокишечного тракта. При ЭГДС оценивают состояние слизистой ЖКТ: ее цвет, наличие новообразований, очагов воспаления, язвенных поражений. Проверяется работа и состояние сфинктеров пищевода, исследуется дно желудка. При эзофагога- стродуоденоскопии есть возможность провести биопсию подозрительных участков для дальнейшего лабораторного исследования тканей и выполнить ряд лечебных процедур. Процедура выполняется ультратонким аппаратом, что исключает неприятные ощущения при исследовании.

Также, в конкретной ситуации, может быть выполнен комплекс обследований ЭГДС+ФГС, которые проводятся под внутренней седацией, без дискомфорта.

Колоноскопия – это исследование внутренней поверхности толстой кишки. Этот метод диагностики позволяет выявить злокачественные и доброкачественные новообразования прямой и ободочной кишки, неспецифические воспалительные заболевания, врожденные аномалии развития толстой кишки, произвести прицельную биопсию из подозрительного участка. Обследование дает достаточно информации о тонусе кишечника и способности к сокращению. Метод является основой скрининга колоректального рака. Любой может пройти процедуру по собственному желанию. Лицам, родственники которых страдали раком ободочной кишки, медики настоятельно рекомендуют проходить колоноскипию с 40 лет или за десять лет до достижения возраста, в котором родственникам поставили диагноз.

При наличии аденом и полипов в количестве от 2 до10 с размерами до 1см процедура рекомендована каждые 5 лет (по показаниям, каждые 2 года). При множественных полипах врачи назначают график обследований индивидуально.

– А это болезненные процедуры?

– Нет. Хотя для многих пациентов процедура достаточно дискомфортна. Например, при ФГДС: во время обследования часто отмечается слезотечение, срыгивание воздуха. Это абсолютно нормальные реакции организма. А при колоноскопии болевые ощущения могут быть, но обычно они не длительны и не сильно выражены. Все это индивидуально и зависит от чувствительности и болевого порога пациента. В ходе исследования используются специальные лекарственные препараты, что делает возможным проведение его под наркозом или длительной седацией, так называемым «медикаментозным сном». Процедура проходит, пока человек спит. Это позволяет не испытывать никаких неприятных ощущений и одновременно проводить не одно исследование, а несколько. Например, осмотреть желудок и кишечник – провести ФГДС и колоноскопию.

Важной составляющей любого исследования является правильная подготовка, о чем всегда предупреждает врач. Правильная диета, подобранные медикаменты, хороший сон, позитивный моральный настрой — все это позволит перенести эндоскопию без малейших болезненных и неприятных ощущений. Процедуру можно проводить, не дожидаясь назначения врача – планово, по желанию человека. Ведь многие болезни долго не дают о себе знать. А так реально не только заранее выявить уже развившиеся серьезные заболевания, но и диагностировать изменения, которые предшествуют им и клинически себя не проявляют.

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