Спа-курорт в Тульском регионе? Это возможно!

Раздражительность, апатия, хроническая усталость, отсутствие энергии, агрессия, нервное напряжение, тревожность – эти признаки стресса часто делают жизнь просто невыносимой.

Рассказываем о результативном, быстром и приятном способе вернуть в жизнь счастье и спокойствие – об антистресс-программе в санатории «Строитель».

Программа направлена на восстановление организма и борьбу со стрессом. Препараты программы оказывают успокаивающее, стресс-лимитирующее, общеукрепляющее действие. В основе программы – действие биологически активных веществ эхинацеи, гинкго-билоба, иван-чая, мелиссы, валерианы, пустырника, лаванды, а также кофеина и магния. Работает для снятия эмоциональной и физической нагрузки длительного действия, связанной со стрессовыми ситуациями, нервным напряжением, усталостью, нормализует сон.

Обязательным условием начала лечения является консультация терапевта. Именно врач назначает все процедуры согласно данных вашей санаторно-курортной карты. Если понадобится, проводится дополнительная диагностика.

Что входит в программу

- «Электросон»

Попрощайтесь с бессонницей. Программа состоит из двух фаз. Первая тормозит нервную систему и дает организму «выспаться» так, будто вы отдыхали на курорте. Вторая будоражит нервную систему, что приводит к выбросу гормонов счастья и тонизирует разум. И это лишь за пару сеансов.

- Шоколадный спа-комплекс

Порадуйте себя приятными моментами шоколад с эфирными маслами и солью древнего моря. Главный компонент обертывания - триптофан, который называют генератором радости. Роскошный комплекс обновляет кожу, насыщает ее минералами и помогает бороться с целлюлитом. Специальный гель в финале процедуры запускает метаболизм, сжигает жир и стимулирует кровообращение, чтобы кожа была упругой и эластичной.

- Кислородные коктейли «Счастье»

Набраться сил помогут специальные коктейли. В них входит экстракт кипрея, овес, чага, гинкго и зверобой. Вместе эти компоненты укрепляют организм, стабилизируют давление, мобилизируют иммунитет, насыщают мозг кислородом и улучшают его кровообращение

Избавиться от тревоги помогут ванны. Благодаря эфирным маслам лаванды, апельсина и пихты нервная система успокаивается. Вскоре вы почувствуете, как очистились мысли, как приходит ощущение искренней радости и что пропали эмоциональные перепады.

- Ванны «Релакс минерал»

Такие процедуры помогут организму закрепить потенциал и не дадут стрессу перейти в хроническую стадию. В составе ванн: магний, кальций, бром, иланг-иланг и лаванда, которые помогают успокоить нервную систему. За три сеанса ритм сердца стабилизируется, выровняется дыхание, снизится уровень гормонов стресса в крови и перманентное беспокойство.

- Цветотерапия (хромотерапия)

Доказано, что цвет способен активизировать и загасить процессы, протекающие в теле и психике человека. Объясняются эти свойства волновой природой каждого конкретного цвета.

Цвет создают электромагнитные волны разной длины, которые воздействуют на рецепторы кожи и вызывают эффект, аналогичный влиянию цвета на сетчатку глаз, только при этом стимулируются фотохимические процессы.

- Минеральная вода

Это здоровье от самой природы: добывается она из скважины санатория и богата магнием, который является незаменимым помощником организма при стрессе и синдроме хронической усталости. Стресс вымывает магний из организма, из-за чего снижается его устойчивость к стресс-факторам. Магний не только снимает симптомы стресса, но и повышает стрессоустойчивость организма. Растворенный в минеральной воде из скважины магний быстро усваивается организмом, помогает не только бороться со стрессом, но и снижать вес.

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