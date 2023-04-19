Инвестиция в здоровье

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Наш консультант – Дато Семенович Чиглашвили, врач-хирург, к.м.н, основатель «Центра подологии Доктора Дато».

Дато Семенович Чиглашвили, врач-хирург, к.м.н, основатель «Центра подологии Доктора Дато»

Подологический педикюр – не просто обработка, а комплексная медицинская процедура для решения проблем, связанных со стопой и ногтями. В кабинете подолога вы получаете полную диагностику стопы и при необходимости – план профилактики, лечения, направление к другому специалисту – флебологу, ортопеду, хирургу-ортопеду.

Здоровье ногтей и стоп

Стопа подвержена деформации – возрастной, профессиональной. Плюс на ее здоровье могут отражаться внутрисистемные заболевания – например, эндокринные, а также инфекционные – грибковые, как результат сниженного иммунитета. Правильно поставить диагноз и сделать забор анализов, назначить действенное лечение поможет подолог. Разбираться с проблемой, используя средства, которые активно рекламируют, – не лучшая идея. Лечиться можно долго и в итоге безрезультатно.

Здоровая стопа — это совершенно другое качество жизни! С возрастом подологический педикюр рекомендуется всем. Мы работаем с гиперкератозом, чтобы пациент мог нормально ходить. Увеличение ногтевой массы может быть связано с нарушением трофики, кровообращения. Ногти меняют структуру и утолщаются. Плюс проблема трещин, развитие которых может быть вызвано бактериями, внутрисистемным заболеванием или механическим воздействием. Подолог поможет сохранить целостность кожного и липидного покрова, здоровье ногтей и стоп.

Подологический педикюр – в первую очередь, медицинская процедура, которая требует от специалиста профессиональных знаний и специальных навыков.

Решение всех проблем

Одна из самых распространенных проблем — вросший ноготь. К счастью, сейчас хирургические методики отошли на второй план. Теперь проблема решается ортониксией, комплексом мер для исправления ногтевой пластины, включающим систему podofix, титановую нить, скобу 3ТО. Все зависит от состояния ногтей, наличия воспалительного процесса, показаний.

Плюс подолог поможет решить проблему гипергидроза, повышенного потоотделения – в том числе и с помощью космецевтических препаратов.

Проблемы со стопами провоцирует и ношение узкой обуви – тут и воспаления ногтевых валиков, и развитие так называемых «косточек». Подолог научит правильно подстригать ногти, выбирать обувь, расскажет о профилактике.

Врачи не перестают повторять, что предотвратить заболевание проще, чем потом его лечить. Система индивидуальных ортезов, сделанных под конкретную деформацию ногтей, разгружает стопу, позволяет улучшить ситуацию с вальгусной деформацией (искривление большого пальца, рост косточки). Индивидуальные разгрузочные стельки делают стопу более правильной в функциональном плане. Разгружая стопу, можно снизить нагрузку на колени, тазобедренные суставы, поясничный отдел, в том числе и плечевой пояс.

Визит к подологу лучше не откладывать в долгий ящик при появлении любых патологических изменений:

- врастания или деформации ногтевой пластины;

- грибковых поражений ногтей и кожи стоп;

- гипергидроза (повышенной потливости);

- мозолей и натоптышей;

- мозоли между пальцами;

- диабетической стопы;

- онихолизиса.

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