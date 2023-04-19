К ортодонту за здоровьем и молодостью

Это как минимум эстетические недостатки внешнего вида, как максимум – нарушение дыхания, мимики, жевания, речи, частые респираторные заболевания, болезни ЖКТ, кариеса.

Почему важно заниматься прикусом с раннего детства, рассказала врач-ортодонт стоматологической клиники L Dent Виктория Усикова.

Врач-ортодонт стоматологической клиники L Dent Виктория Усикова

– Виктория, в каком возрасте нужно начинать исправление прикуса?

– В 2-2,5 года – время, когда стоит впервые посетить ортодонта. В этот период уже должны вырасти все молочные зубы. Врач может диагностировать нарушения молочного прикуса, если они есть, и дать рекомендации. Чем раньше начать лечение, тем оно пройдет быстрее и проще. Для этого существуют ортодонтические аппараты, предназначенные специально для щадящего и аккуратного выравнивания зубов у детей. Для взрослых ограничений нет, никогда не поздно позаботиться о зубах, исправить прикус и сделать улыбку красивой.

– Может ли неправильный прикус привести к проблемам со здоровьем?

– Что касается детей, то нарушения прикуса в буквальном смысле тянут за собой проблемы с осанкой, так как затрагивают шейный отдел позвоночника, нарушают симметрию тела. Могут возникнуть сутулость или сколиоз. В будущем нарушения осанки отражаются на здоровье суставов, внутренних органов.

Если не исправить прикус в подростковом возрасте, через несколько лет он может вызвать разнообразные проблемы и не только с зубами. Из-за неправильного прикуса суставы челюсти могут щелкать или болеть. Проблема способна потянуть за собой нарушения осанки, та в свою очередь – пережатие сосудов шеи, снижение кровотока, симптомы так называемой вегето-сосудистой дистонии.

С годами неправильное расположение зубов приводит к тому, что из-за постоянных асимметрично распределенных нагрузок при жевании истончается эмаль зубов, снижается высота коронок. Визуально это придает улыбке более «возрастной» вид.

Но эстетика – не главная проблема. Зубы больше подвержены разрушению, а значит, после 40–45 лет придется их протезировать. И тут окажется, что при моделировании невозможно найти нужный угол установки имплантов: из-за неправильного прикуса он будет нести повышенную нагрузку и не сможет прижиться.

– А какие методики исправления прикуса дают хороший результат?

– Выбор метода исправления зависит от возраста и состояния пациента. Детям мы назначаем съемные и несъемные ортодонтические конструкции. Используем миофункциональные аппараты, которые не только корректируют расположение зубов, но и работают с мышцами.

Это очень важно, так как если мышца находится в гипертонусе или наоборот ослаблена, то результат ортодонтического лечения невелируется. Поэтому мы и корректируем этот момент во время лечения.

Взрослым конечно же подходят различные брекет-системы, выбор только за пациентом. Здесь важно учесть не столько стоимость, сколько сроки и комфорт лечения. Результат с использованием любых брекет-систем будет в любом случае положительный.

– Если говорить о комфорте и сроках, что вы советуете?

– Сейчас мы используем современную проверенную систему пассивные самолигирующие брекеты Damon Q – это надежные и предсказуемые результаты лечения, комфорт врача и пациента. Она способна подстроиться под любой ортодонтический случай. Конструкция из металла лечит аномалии окклюзии: проблемы с прикусом, легкую, среднюю и тяжелую степени скученности и другие патологии. Лечение протекает достаточно быстро и комфортно, сокращается время и количество приемов у доктора. Если вы мечтаете о красивых и ровных зубах, выглядеть потрясающе и дарить людям красивую улыбку, то стоит обратить внимание именно на брекеты Damon Q, тем самым быстро решить все проблемы с исправлением прикуса.

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