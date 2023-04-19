Зачем нужен скрининг при беременности

Одно из важнейших среди них – пренатальный скрининг. Это совокупность методов, которая призвана обнаружить врожденные аномалии плода. Наш консультант – главный врач клиники «Мать и дитя» Ангелина Чибисова.

Главный врач клиники «Мать и дитя» Ангелина Чибисова

– Скрининг – от англ. «просеивание» (screening). В медицине – это процесс быстрой сортировки внешне здоровых лиц на тех, кто не страдает определённой патологией и тех, кто предположительно имеет соответствующее заболевание и/или факторы риска.

«Скрининг» во время беременности порождает некоторую путаницу. Он бывает разный: на выявление гестационного сахарного диабета, на выявление или исключение инфекционных заболеваний и т.д.

Пренатальный скрининг - особый скрининг. Он нужен для того, чтобы выявить ту патологию, которая не имеет явных УЗ-признаков заболевания. С этой целью всем беременным назначают целый комплекс диагностических мероприятий, который надо провести до 22 недель беременности.

Основная задача пренатального скрининга — вовремя заподозрить, что ребенок может родится больным, и предоставить женщине возможность принять решение: проводить уточняющие исследования или не проводить; продолжать вынашивать эту беременность или прервать.

Пренатальный скрининг состоит из двух основных этапов:

Первый скрининг — самый главный. Проводится в сроке беременности от 11 недель до 13 недель 6 дней. Скрининг включает УЗИ и биохимическое исследование двух показателей в сыворотке крови: свободной субъединицы β-ХГЧ и РАРР-А (Pregnancy-associated plasma protein-A — плазменный протеин А, ассоциированный с беременностью).

Врач УЗ-диагностики исключает аномалии развития плода, измеряет толщину воротникового пространства, определяет наличие носовых костей (это важные маркеры, которые используют для расчета риска).

Одновременно врач проводит ультразвуковое допплеровское исследование маточных артерий, измеряет длину шейки матки.

Пациентка взвешивается, измеряется артериальное давление. Все показатели заносятся в компьютерную программу.

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Компьютерная оценка всех указанных показателей позволяет:

- диагностировать до 90 % трисомий по 21-й хромосоме - лишняя хромосома в 21-й паре (синдром Дауна). Это генетическое заболевание хорошо известно, потому что встречается часто (один случай из 700 родов).

- выявить до 95 % трисомий по 18-й и 13-й хромосомам (синдром Эдвардса и синдром Патау). Синдром Эдвардса (лишняя хромосома в 18-й паре) встречается один раз на 3000 родов. Аномалии черепа сочетаются с пороками сердца и крупных сосудов и сопровождаются глубоким поражением интеллекта. 60 % детей с синдромом Эдвардса умирают в возрасте до 3 месяцев, до года доживает 5–10 %. Синдром Патау (лишняя хромосома в 13-й паре) встречается один на 7000 родов. Они страдают множественными врожденными пороками, 95 % умирают в первые месяцы жизни. Выжившие имеют крайнюю степень поражения интеллекта — идиотию.

- предсказать вероятность развития преждевременных родов, задержки роста плода и преэклампсии (грозного осложнения беременности, которое возникает в третьем триместре). Эти осложнения встречаются намного чаще, чем врожденные пороки развития и хромосомные аномалии.

Результат выводится в виде графика и в цифрах. Степень риска выражают в цифрах. Если на бланке написано, что риск <1:10000, то такой вероятностью можно пренебречь. Это не значит, что точно не родится больной ребенок, — это значит, что вероятность хромосомных аномалий у плода настолько маленькая, что не стоит тратить силы, нервы, деньги, время на дальнейшие уточняющие исследования.

«Плохой» скрининг — ни в коем случае не диагноз. Это просто риск. Ситуация, которая требует уточнения. Чем быстрее врачи смогут уточнить состояние плода, тем больше времени остается на принятие решения: продолжать вынашивать беременность и растить особенного ребенка, или прервать беременность и пойти на следующую попытку рождения здорового малыша.

Второй этап пренатального скрининга включает УЗИ в 19-21 нед. Врач оценивает развитие будущего малыша, определяет пол и детально изучает анатомию плода.

До 2021 года предполагалось три обязательных УЗИ, последнее проводили в 30-33 недели. Сейчас только 2 обязательных УЗ-исследований.

Скрининги необходимо проводить в строго регламентированные сроки беременности. Неправильно выбранное время делает исследование совершенно неинформативным.

Пренатальный скрининг очень важен, и пренебрегать им не стоит. Вовремя выявленные патологии и отклонения от нормы могут спасти жизнь и здоровье вашему ребенку. Об этом стоит помнить, особенно тем родителям, которые отказываются от обследования из страха узнать о том, что развитие малыша идет не по плану.

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