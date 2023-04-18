18 апреля 2023 года в УФСБ России по Тульской области состоялось открытие Историко-демонстрационного зала.

Проект Историко-демонстрационного зала разработан с учетом последних достижений музейного дизайна. Многие из представленных экспонатов являются уникальными. Впервые демонстрируются электронные копии рассекреченных архивных материалов, с использованием мультимедийных технологий.

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Выполненная работа — это, прежде всего, дань глубокого уважения ко многим поколениям сотрудников органов безопасности, беззаветно и честно служивших своей Родине и родному тульскому краю, отдававших делу защиты Отечества свои силы, энергию, талант, а порой и жизнь.

Историко-демонстрационный зал рассчитан на проведение ведомственных патриотических мероприятий, экскурсий для организованных групп.