В ТулГУ организовали тематическую интеллектуальную игру для студентов, к которым присоединились депутаты областной Думы

В преддверии Дня российского парламентаризма, который будет отмечаться 27 апреля, в Тульском государственном университете организовали тематическую интеллектуальную игру для студентов. К будущим политологам присоединились депутаты областной Думы.

Участников приветствовали председатель регионального парламента Николай Воробьев и ректор ТулГУ Олег Кравченко.

– За многие годы российский парламентаризм прошел разные этапы развития, произошли кардинальные изменения. Даже изучая историю современного парламента в России, с начала 1990-х годов до сегодняшнего дня, можно увидеть значительные различия. Существенно отличается и круг вопросов, которые Тульская областная Дума рассматривала 30 лет назад и рассматривает сейчас, – подчеркнул Николай Воробьев. – Сегодня депутаты всех уровней решают важнейшие задачи социального и экономического развития своих городов и сел, региона, всей страны. Главное – все мы работаем для того, чтобы повышался уровень и улучшалось качество жизни людей.

– Тульская областная Дума – один из первых в России законодательных органов власти в регионе. Ее первый созыв был избран одновременно с первым составом Государственной Думы, а сейчас работает седьмой созыв, – напомнил Олег Кравченко. – То, что представители областного парламента посетили в преддверии такой значимой даты наш университет, особенно важно для ребят, которые обучаются по направлениям «политология» и «социология». Они, можно сказать, будущий кадровый резерв региона в этой сфере. На практику и в рамках социального проектирования мы уже сейчас стараемся задействовать их в проектах, связанных с развитием области.

Проверить свои знания, причем не только полученные из учебников, но и те, что пополняются за счет широкого кругозора и пристального интереса к современным событиям в общественно-политической сфере, помогают такие необычные форматы учебной работы, как интеллектуальные игры.

Сегодня игра состояла из трех раундов по пять вопросов. В конце каждого этапа жюри, в состав которого вошел депутат облдумы Сергей Харитонов, подводило промежуточные итоги. В командах вместе со студентами играли зампред регионального парламента Александр Балберов и представители руководства ряда думских комитетов: Галина Алешина, Денис Бычков, Сергей Гребенщиков, Виктория Ермакова, Илья Киндеев и Юрий Моисеев.

Первый раунд был посвящен истории отечественного народовластия. Серьезные вопросы организаторы постарались изложить нестандартно. К примеру, фрагмент мультфильма по пушкинской сказке о царе Салтане стал иллюстрацией к вопросу об органе представительной феодальной власти на Руси, который самостоятельной роли не играл и действовал совместно с государем. Конечно же, это боярская дума.

А диалог из фильма «Место встречи изменить нельзя» должен был навести на верный ответ по поводу слова, которое с февраля 1917 года обозначало представительную власть в нашей стране. И слово это – «совет».

Второй раунд – «Парламент в лицах». Вопросы были посвящены депутатам Тульской областной Думы и Государственной Думы России, представителям нашего региона в Совете Федерации.

И, наконец, финальный раунд – самые разные вопросы, связанные с парламентской деятельностью. Чтобы верно ответить на них, потребовалось знание законодательного процесса, в том числе – сроков принятия одного из самых важных законов – о бюджете.

Победители и участники игры получили сертификаты и памятные подарки и, конечно, поделились впечатлениями.

– Больше всего понравились вопросы первого раунда. Была в них некоторая интеллектуальная изюминка, – отметил студент 3-го курса Аркадий Клейнерман.

– В первый раз участвовала в таком мероприятии, связанном с темой политологии. Формат игры очень понравился. Легче всего было отвечать на вопросы, заданные по фильмам и песням, в игровой форме, – рассказала студентка 2-го курса Анна Маннова.

– Мне больше понравились вопросы второго и третьего тура, те, что связаны с личностями. Первый раунд – чисто исторический, труднее было быстро вспомнить правильный ответ, – сказала студентка 1-го курса Екатерина Зенкина.

– Замечательная игра, веселая, увлекательная. Здорово, что в зале много ребят, с которыми мы давно знакомы, некоторые проходят у нас практику. Уверен, что именно так, в неформальной обстановке и должна проходить проверка знаний, – считает зампред комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству облдумы Сергей Гребенщиков.

– Игра просто «огонь». И дело даже не в том, что наша команда победила, а в энергетике студенческой аудитории, – сказал председатель думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев. – Очень хорошо, что они так много знают, подсказывать приходилось совсем чуть-чуть, в основном, про работу нашего современного парламента. Чаще нужно проводить такие мероприятия, причем не только в вузах, но и в школах.