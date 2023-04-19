Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов: Рост рынка мотивирует на постоянное развитие

На сегодня ESTM занимает 80% рынка колтюбинга в России

Предприятие специализируется на выпуске гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) для нефте и газодобывающей промышленности.

Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов

Открытие подобного производства, опирающегося на отечественные технологии и разработки, стало настоящим прорывом в вопросе импортозамещения в этой отрасли.

В августе прошлого года во время визита в наш регион заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова производство «ЭнгельсСпецТрубМаш» было представлено губернатором Алексеем Дюминым как пример успешной работы в направлении импортозамещения.

В августе 2022 года производство ESTM посетили заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин

- От работы вашей компании напрямую зависит благополучие российского нефтегазодобывающего сектора. Ответственность высочайшая…

- Мы это понимали, когда были в самом начале пути, понимаем и сегодня, - говорит генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов. - Спрос на трубы ГНКТ в нашей стране, действительно, велик, зависимость от них в российском нефтегазодобывающем секторе критическая. Продукция завода остро востребована, в некоторых случаях незаменима при работе с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, освоении и бурении, а также реконструкции малодебетовых скважин. Ранее российским заказчикам приходилось работать с поставщиками колтюбинга из США и Китая, ждали заказ по несколько месяцев. С открытием нашего производства ситуация кардинально изменилась.

- Продукция ESTM по качеству не уступает американским и китайским аналогам?

- Ни в коем случае! Качество достойное и уже оценено в работе, при этом срок получения заказа сократился с 4 месяцев до 4-14 дней. Высокие качественные показатели нашей продукции подтверждает устойчивый спрос на нее ведущих нефтегазовых компаний. В числе заказчиков компании – «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз». На сегодня ESTM занимает 80% рынка колтюбинга в России, и это еще не предел.

Компания ESTM стала первым резидентом ОЭЗ "Узловая"

- Максим Сергеевич, в первые годы работы сырье для продукции вы закупали в Европе. Сейчас из-за санкций импорт металла прекращен…

- Это не стало проблемой: отечественные производители полностью заместили выпавшие объемы. Некоторые сложности возникли в другой плоскости: мы планировали приобретение нового оборудования для расширения производственных мощностей, но из-за того, что оборудование это американское, поначалу все в этом направлении сильно застопорилось. Сейчас мы активно ведем переговоры с турецкими и китайскими компаниями: они готовы стать нашими поставщиками в этом сегменте. А это значит главное – развитие производства будет продолжено. Сроки поставки оборудования длительные, поэтому расширение производства наметили ориентировочно на следующий год.

- Как обстоят дела с экспортом продукции ESTM?

- Сейчас по понятным причинам мы в основном работаем на запрос российского рынка, а также осуществляем поставки в Казахстан и Беларусь. Но плавно выходим и на рынки Ближнего Востока: в 2022 году ESTM уже во второй раз представил свою гибкую трубу на главном мировом выставочном мероприятии нефтегазовой отрасли ADIPEC–2022 в столице ОАЭ - Абу-Даби и международной выставке представителей энергетической промышленности OPES–2022 в Омане. Форумы показали: за рубежом есть большой интерес к нашей продукции. На данный момент ведем работу по аккредитации в государственной компании в ОАЭ – это основное условие выхода на данный рынок. Средний срок получения аккредитации – в районе двух лет. Мы этим занялись в середине прошлого года, поэтому надеемся, что в 2024-м получим аккредитацию, тогда и откроются возможности для массовых поставок на Ближний Восток. Но уже в текущем году начнем опытные поставки для крупных потребителей этого региона.

Предприятие с первого дня работы демонстрирует высокий уровень организации производственного процесса

- Осенью 2021 года на Х Петербургском международном газовом форуме ESTM представил инновационную продукцию по автономному управлению скважинами… Какова судьба этой разработки?

- Это пока опытная специальная разработка, где мы предлагаем комплексное решение, включающее не только трубы, но и оборудование по автономному управлению скважинами. Такое автономное управление может без участия человека обслуживать до 5 скважин одновременно, при этом удаленно передавать все параметры, что очень пригодится, например, в суровых климатических условиях крайнего севера. Продукт пока не имеет аналогов в России, к нему проявили большой интерес «Газпром» и другие компании – участники форума. В настоящее время проходит опытная эксплуатация, это процесс длительный. Одна из наших главных задач на следующий 2024 год - выйти на уровень комплексных поставок данного оборудования. Мы представляли эту новинку и в Абу-Даби, где она тоже вызвала большой интерес для потенциальных потребителей. Так что это еще одно интересное направление, которое сейчас осваиваем.

Открытие подобного производства - настоящий прорыв в вопросе импортозамещения в этой отрасли

- На вашем производстве мы бывали не раз: впечатляет технологичность, масштаб, безупречная организация труда…

– Многих наше предприятие по-хорошему впечатляет, с первого дня работы мы демонстрируем высокий уровень организации производственного процесса. В прошлом году, несмотря на непростую геоэкономическую ситуацию, дважды делали индексацию заработной платы. Она выросла в итоге на 25%, и в среднем по предприятию составляет 70 тысяч рублей. У нас есть важная мотивация, которая не давала останавливаться даже в период пандемии. Уже сейчас известно, что к 2030 году объем рынка колтюбинга вырастет более чем в 3,5 раза. А значит, нам надо расти и развиваться, идти в ногу со временем, иногда действуя на опережение. Увеличение производственных мощностей завода улучшит ситуацию в нефтегазовом секторе в контексте импортозамещения, повысит рентабельность российских сервисных компаний – на решение этой задачи мы нацелены в первую очередь.

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