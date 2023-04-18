19 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 13:00 - ул. 5-я Криволученская, 9;

с 9:00 до 16:00 - ул. Мира, 25, 27, 29, 31;

с 9:00 до 17:00 - ул. Галкина/ул. Дегтярёва (КНС-4А); п. Н-Октябрьский: ул. Пугачёва, 17-а, 1-в, 2-а, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 188, 185, 189; ул. Степана Разина, 2-32 (чётн.), 3-33 (нечётн.); ул. Болотникова, 15-27 (нечётн.), 14-28 (чётн.); ул. Пролетарская, 5; ул. Болотникова, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. Гл. Успенского, 2-12 (чётн.), 1-21 (нечётн.); п. Октябрьский, 58-а, 57-а, 46-а, 98-а, 28-а, 33-а, 33, 28-38, 41-59, 61-84, 94-102; ул. Щедрина, 2-4 (чётн.)п. СтароОвсянникова, 1-а, 2; ул. Киреевская, 53; ул. Мира, 19-а; ул. Тульского, 102-а, 102-б; ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 2-а, 2-б; ул. Болдина, 9; ул. Полежаева, 1-а, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Газовая, 66, 68, 69; ул. Бежковская, 23, 47-59 (нечётн.); ул. Демонстрации, 144; ул. Луговая, 7; ул. Одоевская, 3-а, 23-а, 25-а, 31-а, 5-31 (нечётн.), 4-26 (чётн.).

с 9:30 до 14:00 - ул. Набережная, 5; ул. Матросова, 24.