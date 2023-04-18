В Тульской области двое детей выпали из окон многоэтажек и получили травмы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле 2023 года двое детей, проживающий в Тульской области, выпали из окон многоэтажных домов и получили серьезные травмы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Первый случай произошел 12 апреля в Щекино. Трехлетний мальчик выпал из окна второго этаже. В результате у него диагностировали ушиб лица и перелом костей.

Также 16 апреля в Заокском районе пострадал второй ребенок. Шестилетний мальчик залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал с пятого этажа. Ребенок поучил множественный переломы и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

В данный сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествий. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.