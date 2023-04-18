Коронавирус в Тульской области: 16 новых случаев заболевания за последние сутки на 18 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 18 апреля, 30 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 773 человека. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 13 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 464 человека.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.