В городе Щекино Тульской области электричка насмерть сбила 75-летнего мужчину Фото: соцсети

Вечером 17 апреля в Щекино на железнодорожных путях было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 75-летнего пенсионера сбила электричка в момент, когда он переходил пути в оборудованном месте. В пресс-службе ЛО МВД России подтвердили информацию.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.