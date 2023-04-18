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Происшествия18 апреля 2023 6:44

В городе Щекино Тульской области электричка насмерть сбила 75-летнего мужчину

В данный момент устанавливается причина происшествия
Михаил КОРЕНЮГИН
В городе Щекино Тульской области электричка насмерть сбила 75-летнего мужчину

В городе Щекино Тульской области электричка насмерть сбила 75-летнего мужчину

Фото: соцсети

Вечером 17 апреля в Щекино на железнодорожных путях было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 75-летнего пенсионера сбила электричка в момент, когда он переходил пути в оборудованном месте. В пресс-службе ЛО МВД России подтвердили информацию.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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