Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Алексине Фото: материалы пресс-служб

Так, по уточненной информации, утром 4 января в 7:15 на автодороге «Микрарайон Соцгород — Микрорайон Петровка» в Алексине водитель легкового автомобиля Honda HR-V, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в микроавтобус «ПАЗ», перевозивший работников ООО «Гавриш». Водитель легковушки погиб на месте, трое человек госпитализированы.

Теперь представители ведомства дадут оценку исполнению законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров и организацию безопасности дорожного движения на данной автодороге в зимний период.