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Происшествия4 января 2023 12:04

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Алексине

При наличии оснований будут приняты меры реагирования
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Алексине

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Алексине

Фото: материалы пресс-служб

Так, по уточненной информации, утром 4 января в 7:15 на автодороге «Микрарайон Соцгород — Микрорайон Петровка» в Алексине водитель легкового автомобиля Honda HR-V, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в микроавтобус «ПАЗ», перевозивший работников ООО «Гавриш». Водитель легковушки погиб на месте, трое человек госпитализированы.

Теперь представители ведомства дадут оценку исполнению законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров и организацию безопасности дорожного движения на данной автодороге в зимний период.

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